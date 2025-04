Pisignano, torna “A tavola tra musica e solidarietà”: cena benefica per sostenere i progetti di Amani in Africa

Un appuntamento che unisce gusto, musica e altruismo. Venerdì 9 maggio 2025, alle 20.30, presso il Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo (via Zavattina 6/d), si terrà la quattordicesima edizione di “A tavola tra musica e solidarietà”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana per sostenere i progetti umanitari di Amani, attiva in Kenya, Zambia e Sudan.

La serata, da anni diventata un momento simbolico per la comunità locale, celebra l’amicizia e la condivisione a tavola, offrendo un’occasione concreta per fare del bene. Protagonista del menù sarà la paella, accompagnata da una selezione di dolci preparati con amore dalle volontarie dell’associazione organizzatrice e da quelle di Amani Cesena.

Ad arricchire l’evento sarà la musica dal vivo del gruppo cervese “I Trapozal”, noti per la loro simpatia e l’energia contagiosa. Il loro concerto accompagnerà la cena, trasformandola in una vera e propria festa della solidarietà.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato ai progetti educativi e sociali sostenuti da Amani, che opera da anni per offrire una speranza concreta ai bambini e ai giovani in difficoltà in alcune delle aree più fragili del continente africano. Inoltre, l’Associazione Francesca Fontana, fin dalla sua nascita, supporta un progetto di adozione a distanza con AVSI in Kenya.

«Questa iniziativa è molto più di una cena – spiegano i volontari – è un modo per ritrovarsi, condividere valori comuni e trasformare un momento conviviale in un gesto concreto di solidarietà. Ringraziamo di cuore tutti coloro che collaborano e partecipano, rendendo possibile tutto questo».

Pisignano si conferma ancora una volta una comunità viva, attenta e generosa, capace di mettere al centro l’aiuto al prossimo attraverso piccoli grandi gesti. L’invito è aperto a tutti: una serata per stare insieme, con il cuore.