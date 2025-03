PITBULL ACCOLTELLATO A PALERMO. AIDAA “SERVE UN CAMBIO DI PASSO CON PENE PIU SEVERE”. E GLI ANIMALISTI METTONO UNA TAGLIA DI 2.000 EURO

PALERMO (20 Agosto 2024) Ancora violenza e morte contro i cani del capoluogo siciliano, dopo la morte di Aron che resterà impunita ora è la volta un altro pitbull ucciso quasi certamente a causa di una coltellata al fianco. Il crimine è avvenuto il 19 agosto. il pitbull un randagi che non aveva microchip è stato ucciso con una coltellata al polmone. E nonostante gli interventi immediati di Polizia e Veterinari del canile non ce l’ha fatta. Dura la reazione degli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA.: “Un grazie a chi ai vari livelli si è prodigato per cercare di salvare la vita del pitbull che purtroppo nn ce l’ha fatta. Ora si deve trovare e questa volta processare il responsabile anche se rischia di cavarsela con una multa. Noi facciamo la nostra parte e nei prossimi giorni faremo una denuncia e mettiamo a disposizione una ricompensa di 2.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia formale rilasciata alle forze dell’ordine e poi con la sua testimonianza aiuterà a far condannare in via definitiva il responsabile del crimine”.