Poggio Torriana. Domenica 7 luglio dalle ore 10 l’Osservatorio Naturalistico della Valmarecchia organizza “Capiamo la natura con il disegno“, un’escursione lungo i sentieri dell’oasi che unisce il trekking, al disegno e alla parte enogastronomica con una degustazione di miele.

Alle ore 10, la guida ambientale Chiara Berton, accompagna i visitatori in un’escursione lungo i sentieri dell’oasi. Al rientro è prevista una merenda per tutti.

Dopo l’escursione è in programma un laboratorio creativo di disegno. La disegnatrice di libri per bambini Vania Bellosi accompagna i partecipanti a un primo approccio per la stesura di alcune pagine illustrate di un libro in modo divertente e istruttivo.

Dalle ore 16 è prevista l’apertura del Museo del Miele (presso Borgo di Montebello, via Castello), dove i partecipanti possono assaggiarne diverse tipologie e scoprire come riconoscerlo.

Si consiglia di portare con sé una coperta per sedersi sul prato, pranzo al sacco e antizanzare.

Il percorso è di circa 4 km e il ritrovo è previsto alle ore 10 presso l’Osservatorio Naturalistico della Valmarecchia, Via Vicinale Scanzano, 4, 47825 Poggio Torriana (RN).