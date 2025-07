Poggio Torriana, tutela ambientale al centro del dibattito: Macchitella interroga il Sindaco sulla caccia e la sicurezza lungo i fiumi

La tutela dell’ambiente e della fauna selvatica torna al centro del dibattito politico locale con un’interpellanza della consigliera comunale Francesca Macchitella (Territorio e Identità), che sarà discussa nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale, in programma venerdì 29 luglio. L’iniziativa, che punta a sollecitare un intervento concreto dell’amministrazione sul tema della regolamentazione della caccia, si inserisce in un più ampio contesto di attenzione crescente da parte della cittadinanza verso le tematiche ambientali.

“La nostra azione politica si fonda da sempre su un ‘filo verde’ che unisce i tanti episodi e segnali di allarme che riguardano il nostro territorio”, spiega Macchitella. La consigliera cita in particolare le recenti dimissioni di Andrea Zanzini dal CdA del Gal Valli Marecchia e Conca, quelle del professor Riccardo Santolini dalla Consulta del Parco Simone e Simoncello, le preoccupazioni espresse da diverse associazioni ambientaliste e le richieste avanzate dal Comitato per la Valmarecchia. “Tutti episodi – sottolinea – che mostrano l’assenza di una visione strategica e coraggiosa da parte delle amministrazioni”.

L’interpellanza verte su diversi punti, tra cui la possibilità che anche Poggio Torriana – come già fatto dal vicino Comune di Santarcangelo – introduca un’ordinanza per limitare l’attività venatoria nei pressi delle piste ciclopedonali lungo il Marecchia e il suo affluente Uso. “Vogliamo capire – chiede Macchitella – se esistono motivi ostativi all’adozione di un provvedimento che garantisca la sicurezza di chi utilizza questi percorsi, sempre più frequentati anche da turisti ed escursionisti”.

Il territorio di Poggio Torriana, evidenzia la consigliera, ricade in un’area di grande valore ambientale: il SIC “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”, che ospita habitat e specie di interesse comunitario, l’Oasi faunistica di Montebello e il Parco didattico della Cava. “Qui la caccia, insieme ad altri fattori di pressione, può compromettere l’equilibrio degli ecosistemi”, sottolinea.

Sette le domande rivolte al Sindaco Ronny Raggini, tra cui spiccano le richieste di chiarimento sulla posizione dell’amministrazione riguardo alla tutela ambientale, le azioni concrete che si intendono mettere in campo per salvaguardare la fauna selvatica e il paesaggio, e l’impegno su iniziative di sensibilizzazione rivolte a scuole e cittadini. Non manca infine un accenno alle recenti anticipazioni del Governo in merito a possibili estensioni delle aree destinate alla caccia, considerate da Macchitella un rischio per la sicurezza pubblica e la fruizione consapevole del patrimonio naturale.

La consigliera chiede che il tema venga affrontato anche in Commissione consiliare, auspicando un confronto pubblico con esperti del settore: “Le decisioni politiche – conclude – non possono prescindere da valutazioni scientifiche. I cittadini hanno diritto a risposte chiare sul futuro del territorio che abitano”.