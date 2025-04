POLISPORTIVA SAN MARINO PESI. FINALI NAZIONALI ITALIANE DI PESISTICA UNDER 13: BUGLI MATTIA 3° POSTO 

La Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato sabato 2 dicembre alle Finali Nazionali Italiane Esordienti Under 13 con l’atleta Bugli Mattia (2010) categoria 39kg, organizzate dalla FIPE presso il centro sportivo dell’esercito – Città Militare della Cecchignola a Roma.

Il giovanissimo atleta ha iniziato i suoi allenamenti di pesistica a Marzo di quest’anno, dove ha fatto il suo esordio sulla pedana di gara a Ferrara al 4° turno di qualifiche regionali il 2 luglio sollevando 17kg nello strappo e 23 kg nello slancio; successivamente partecipa al 6° turno di qualifiche a Modena a metà Ottobre dove conquista il 1° posto sul podio con 23kg nello strappo e 26 kg nello slancio, e con questo risultato si classifica tra i migliori 6 atleti d’Italia, quindi aggiudicandosi la partecipazione alle Finali Italiane Under 13.

Bugli Mattia alle Finali solleva 26kg nello strappo e 29kg nello slancio, conquistando in entrambe le due tecniche il 3° posto, e aggiudicandosi anche il 3° posto Assoluto con un totale sollevato di 55kg.

I primi 2 post sul podio vengono aggiudicati da due atleti italiani: 1° classificato Qerri Emiljano con un totale 59 kg, e il 2° classificato Nonne Andrea con un totale di 59kg.

Tutti i membri del direttivo della Polisportiva San Marino Pesi e i compagni di squadra si congratulano con l’atleta Bugli Mattia, e anche il tecnico Guidi Stefano si complimenta con lui per il grande risultato ottenuto in solo otto mesi: un buon lavoro a livello tecnico per raggiungere l’obiettivo di poter dare il meglio e poter gareggiare preparati, il sostegno nei momenti di più sconforto, e la grande determinazione dell’atleta ha fatto sì che il risultato sia arrivato con il meritato podio.

Comunicato stampa