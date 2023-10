POLIZIA FERROVIARIA RIMINI. Giovane ragazzo denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

POLIZIA DI STATO COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER L’ EMILIA ROMAGNA

Rimini, 23 ottobre 2023

COMUNICATO STAMPA

Giovane ragazzo denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, nel corso dei potenziati controlli preventivi effettuati nell’ambito del piano di intensificazione delle misure di vigilanza disposto dalla Questura di Rimini, ha denunciato in stato di libertà un diciasettenne straniero sorpreso in Piazzale Cesare Battisti per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria veniva attirata da un gruppo di ragazzi che si erano riuniti intorno ad un coetaneo; al sopraggiungere degli operatori il diciasettenne veniva sorpreso mentre, utilizzando un bilancino appoggiato sul marciapiede, pesava alcune dosi di hascisc dopo averle tagliate da un panetto dal peso di circa 20 grammi.

Al termine degli accertamenti, il ragazzo veniva denunciato in stato di libertà e riaffidato alla comunità dalla quale si era allontanato.