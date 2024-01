Polizia locale di Rimini, inaugurata la nuova Centrale radio operativa

Si è conclusa la completa ristrutturazione della nuova Centrale radio operativa della Polizia Locale di Rimini che oggi ha tagliato il nastro con tutte le infrastrutture e dotazioni tecnologiche rinnovate.

La Cro della Polizia Locale di Rimini rappresenta il centro nevralgico di tutte le attività operative svolte quotidianamente dal corpo di polizia locale di Rimini, gestendo ogni anno oltre 24.000 interventi su un territorio di più di 135 chilometri quadrati che conta circa 7 milioni di presenze turistiche all’anno, coordinando i 236 agenti che formano il Corpo di Polizia Locale di Rimini in sincronia attiva e dinamica con tutti i servizi di emergenza della zona.

La nuova centrale operativa è tecnologicamente molto avanzata e presenta importanti caratteristiche di resilienza, affidabilità ed ergonomia. Al centro della sala operativa c’è il grande videowall con i suoi 8 pannelli da 55 pollici, collegati a tutti gli occhi puntati sulla città. La completa digitalizzazione e l’introduzione di nuove tecnologie ha implementato fortemente l’efficienza della centrale che, attraverso nuovi sistemi di controllo e coordinamento utilizza flussi dati sempre maggiori. La nuova Cro è capace di operare anche in contesti di forte criticità, quali eventi che comportino la disconnessione delle reti dati ed elettriche e può essere rapidamente trasferita, in caso di emergenza in una qualunque postazione mobile, senza perdere la sua funzione di comando e coordinamento.

Videowall

Al centro della Cro c’è il videowall, l’elemento fondamentale di tutte le centrali operative, strumento indispensabile per gli operatori, che consente di avere un accesso diretto e costante al maggior numero di informazioni in diretta. Il videowall della Cro della Polizia locale di Rimini è composto da 8 pannelli led da 55 pollici che raggiungono la dimensione complessive di 4,80 metri x 1.36 ed è capace di riprodurre fino 8 sorgenti video contemporaneamente; ogni singolo schermo ha caratteristiche con standard molto elevanti sia per quanto riguarda la qualità che la luminosità delle immagini.

Il videowall consente la visualizzazione, tra l’altro, dell’impianto di videosorveglianza comunale composto attualmente da 309 telecamere e che salirà a 422 telecamere entro il 2024, dell’impianto di videosorveglianza interno con 25 telecamere e dei 12 varchi di lettura targhe (OCR) – che saliranno a 30 entro il 2024 – che ogni anno registrano circa 26 milioni di transiti veicolari.

Le postazioni della Cro

La centrale operativa, che si trova presso il Comando di Polizia Locale, è formata da quattro postazioni operatore: 3 operatori coordinati da un Ufficiale per la gestione ordinaria e straordinaria degli interventi.

Per consentire le complesse attività di coordinamento, ciascuna delle 4 postazioni, costituita ciascuna da una consolle tecnica, è dotata di 2 PC con un 1 Monitor extra wide da 49 pollici, 1 smartphone, 2 telefoni, 1 radio base “Tetra” del sistema regionale ER3 e 1 punto di predisposizione per collegamento di notebook e proiezione delle relative immagini su videowall

Connettività ad alta resilienza

La connettività ai dati è sempre garantita attraverso due distinti collegamenti in fibra ottica, un collegamento con SIM ed uno satellitare, capaci di subentrare automaticamente uno all’altro in caso di guasto di linea.

Gestionale Web

Un complesso sistema gestionale basato su interfaccia web consente agli operatori una completa, semplice e intuitiva gestione degli interventi sul territorio, interfacciandosi in tempo reale con le radio degli operatori e con il centralino telefonico.

Server Radio

Le 350 radio Tetra in dotazione, il cui servizio di connettività viene fornito dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la rete Tetra R3, vengono gestite attraverso un server che monitora gli apparati e registra tutte le comunicazioni e consente all’operatore di CRO il riascolto immediato, fornendo in tempo reale la posizione delle pattuglie e trasmettendo sul display della radio i dati relativi all’intervento.

Telefonia

Nei prossimi mesi sarà attivato il nuovo sistema di contatto telefonico della CRO, riservato alle sole urgenze ed emergenze, contattabile allo “storico numero” 0541 22 666. Il sistema telefonico, basato sulla nuova tecnologia VOIP, è capace di gestire contemporaneamente 8 linee, registrare le telefonate in entrata e in uscita, interfacciarsi con il sistema gestionale degli interventi per associare la chiamata telefonica all’intervento e fornire ampie statistiche relative alle circa 50.000 chiamate annue gestite.

Sicurezza degli accessi

In considerazione della sua importante funziona strategica, a salvaguardia dell’operatività e sicurezza della CRO e dei suoi operatori, l’accesso alla CRO è vigilato da:

· impianto di allarme remotizzato;

· sistema di videosorveglianza interno ed esterno;

· sistema di controllo selettivo degli accessi interni ed esterni;

· videocitofoni remotizzati.

La dichiarazione del Sindaco, Jamil Sadegholvaad

“Questa Giunta ha scelto di investire sulle dotazioni tecnologiche e di personale per la Polizia Locale, credendo fortemente nell’attività a servizio dei cittadini per la prevenzione e il controllo del territorio. Non a caso, poco dopo esserci insediati abbiamo assunto una trentina di nuovi agenti, andando a potenziare un organico in grado di poter rafforzare sia i tre presidi territoriali continuativi (distaccamento Viserba, Distaccamento Centrale e Distaccamento Miramare)i, sia le tre delegazioni (Spadarolo, Gaiofana e Santa Giustina), ai quali si aggiungeranno a breve 10 agenti stagionali che stiamo individuando tramite concorso pubblico, allo scopo di favorire una presenza diffusa sul territorio ed in particolare nei mesi da maggio ad ottobre, ai quali entro l’anno si aggiungeranno altri 20 nuovi agenti. Da tempo siamo impegnati in tutte le funzioni assegnate dalla normativa nazionale e regionale alla Polizia Locale, con particolare riguardo al monitoraggio della viabilità e al presidio dei punti che richiedono il maggiore controllo sul territorio, attraverso i vari reparti in cui si articola il corpo che concorrono a contrastare i complessi e variegati fenomeni nell’ottica sempre orientata al cittadino, cercando di valorizzare la conoscenza della realtà locale e il ruolo di riferimento che gli addetti di polizia locale rivestono per la loro comunità. Con l’inaugurazione della nuova Centrale radio Operativa abbiamo voluto aprire questo anno importante, che segna anche il 160esimo dall’atto costitutivo degli agenti di polizia urbana, con un nuovo punto nevralgico e tecnologicamente all’avanguardia che ci consente di fare un ulteriore balzo in avanti per quanto riguarda le attività di coordinamento con l’obiettivo di fornire al personale i migliori strumenti per far sì che possano realizzare al meglio il loro fondamentale e difficile lavoro, tutelando al contempo la privacy delle persone. Un ringraziamento particolare va all’Assessore Juri Magrini, al Comandante della Polizia locale Andrea Rossi e a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale che tutti i giorni lavorano con determinazione per la sicurezza, la prevenzione e il bene della nostra comunità”.