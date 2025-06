Ponte del 2 giugno a Riccione, intensa attività di presidio della Polizia locale: numerosi ritiri di patenti, taxi abusivo sequestrato e interventi mirati per contrastare la sosta irregolare

Un fine settimana caratterizzato da una grande affluenza turistica. Presidio capillare degli eventi e debutto dei pilomat. In azione anche 15 nuovi agenti e il mezzo 4×4. Il Corpo è stato impegnato anche nell’incendio all’inceneritore di Coriano

Riccione, 3 giugno 2025 – Il Corpo Intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano traccia un bilancio dell’intensa attività svolta durante il lungo ponte del 2 giugno, che ha visto la città letteralmente presa d’assalto dai turisti, in un fine settimana di grande affluenza, eventi pubblici e condizioni operative particolarmente sfidanti. L’azione capillare e continua messa in campo dagli agenti ha permesso un presidio efficace del territorio, portando a risultati concreti in termini di sicurezza urbana e contrasto all’illegalità, con numerosi ritiri di patenti per guida in stato di ebbrezza, il sequestro di un taxi abusivo e una gestione attenta e puntuale della viabilità cittadina.

Taxi abusivo recidivo: sequestrato

Tra gli interventi si segnala infatti la contestazione, nella giornata di domenica, dell’articolo 86 del Codice della Strada a un conducente che svolgeva un servizio di taxi abusivo, privo di licenza. Il veicolo utilizzato per il trasporto, con targa estera ucraina, era già stato oggetto di un accertamento nella notte precedente, durante il turno notturno, in cui lo stesso conducente era stato sanzionato per violazione dell’art. 93-bis, avendo utilizzato un’auto immatricolata all’estero pur essendo residente in Italia da oltre un anno, senza aver provveduto alla regolare re-immatricolazione in territorio nazionale. In quella stessa occasione, al veicolo era stato applicato il fermo amministrativo, con affidamento al conducente. Nonostante ciò, nella mattinata successiva lo stesso mezzo è stato nuovamente utilizzato, in violazione del fermo, aggravando la posizione dell’autore della violazione. A suo carico seguirà ora anche la contestazione della violazione dell’art. 214 comma 8 del Codice della Strada, per l’utilizzo abusivo di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Patenti ritirate e denunce

L’attività di controllo stradale ha inoltre portato a numerose denunce e sanzioni, con il ritiro di diverse patenti di guida, anche a carico di neopatentati, per guida in stato di ebbrezza o comportamento pericoloso alla guida, a conferma dell’importanza del presidio costante messo in atto dalla Polizia Locale in giornate ad alta criticità, in particolare nelle aree a maggiore frequentazione da parte dei giovani, dove sono concentrati i locali di intrattenimento.

Nella notte tra domenica e lunedì, durante un posto di controllo in viale Sardegna, la Polizia locale ha accertato sette violazioni per guida in stato di ebbrezza, di cui tre a carico di neopatentati.

Nel complesso, durante l’intero week end sono state 22 le patenti ritirate per guida sotto l’influenza di alcool, di cui 9 a carico di conducenti neopatentati. Altre 3 persone sono state individuate quali assuntori abituali di sostanza stupefacente e sono state deferite all’Autorità competente.

Forze e mezzi rafforzati

Importante, nel garantire un’azione di controllo efficace e capillare, sono stati l’impiego dei 15 nuovi agenti a tempo determinato, entrati in servizio per l’avvio della stagione estiva, e il debutto operativo del nuovo mezzo 4×4 pick-up recentemente acquisito dal Comando, strumento ad alto impatto operativo, prezioso per il pattugliamento e gli interventi nelle aree più complesse o affollate.

Eventi sotto controllo

Durante il weekend, la Polizia locale è stata impegnata anche nella gestione dei principali eventi in programma, tra cui “La Repubblica in concerto” in piazzale Ceccarini e il raduno Abarth in viale San Martino, assicurando la sicurezza delle manifestazioni e la regolazione della viabilità. Da sottolineare anche l’esito positivo del primo test operativo dei dissuasori mobili agli accessi del centro pedonale, con presidio fisso degli agenti, che ha garantito un controllo efficace degli ingressi e la fluidità in estrema sicurezza dell’area riservata.

Emergenza all’inceneritore

Nella giornata di domenica, infine, gli agenti sono stati impiegati anche a supporto delle operazioni per l’incendio sviluppatosi presso l’inceneritore di Coriano, collaborando con le altre forze presenti sul posto e con la Protezione Civile per garantire la sicurezza dell’area interessata e la corretta gestione della viabilità circostante.

Estate sicura al via

Il Comando di Polizia Locale di Riccione conferma con questo intenso weekend la propria capacità di intervento e coordinamento, operando con continuità H24 con l’impiego operativo di oltre 60 donne e uomini che hanno prestato il loro servizio con prontezza, professionalità e abnegazione per assicurare alla città un’estate ordinata e sicura, in piena coerenza con la vocazione turistica e il rispetto delle regole che Riccione intende garantire a cittadini e ospiti.

Comune di Riccione