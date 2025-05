Ponte del 25 aprile in Valconca tra eventi da non perdere, attività all’aria aperta e iniziative culturali.

Giovedì 25 aprile, a Saludecio, Salus Erbe entra nel vivo con spettacoli, musica, mostre, realizzazione di un nuovo murales, cibi e sapori ecc. Ingresso gratuito dalle 9.30 alle 20.00. Grande attesa per il ritorno del classico appuntamento di primavera dedicato all’erboristeria, alimentazione naturale e biologica, medicine alternative, cosmesi naturale, vivai, giardinaggio ed all’ambiente in generale.

Sempre il 25 aprile, a Mondaino va in scena il tradizionale appuntamento con la La Camminata di Primavera: un’occasione per trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura del territorio mondainese. L’itinerario prevede un percorso di media difficoltà. Si consiglia di indossare indumenti idonei ad una escursione. La Camminata si aprirà con l’intervento dell’agronomo Dott. Francesco Pratelli, che proporrà un’interpretazione del territorio mondainese.

Venerdì 26 aprile, dalle 16.30 alle 20, si terrà “Ape Trek” ad Onferno. Un’esperienza escursionistica ad anello alla scoperta del suggestivo territorio della Riserva Naturale Orientata di Onferno, a Gemmano. Il trekking esplorativo terminerà con un piccolo aperitivo all’aperto in una particolare cornice naturalistica. Per info e prenotazioni: https://treknauti.com/events/ape-trek-a-onferno/

Domenica 28 aprile (dalle ore 16 alle 20) si terrà l’inaugurazione di Strada provinciale 31 | ex frantoio SP31 san savino, la nuova factory culturale con sede a Montescudo – Monte Colombo. Il nuovo spazio verrà ufficialmente inaugurato con un programma all’insegna dell’accoglienza, della condivisione e della restituzione a donatori e donatrici del crowdfunding che tra l’ottobre e il novembre 2023 ha consentito di raggiungere l’obiettivo di finanziamento prefisso, indispensabile per avviare un iter rigenerativo degli ambienti interni e esterni dell’ex frantoio e l’avvio della attività culturale. Lo spazio che si trova nell’entroterra collinare della provincia di Rimini, lungo la strada provinciale 31 nel comune di Montescudo-Montecolombo, e di proprietà della Fondazione Giovanni Maria Fabbri, si presenta alla comunità nella veste rinnovata di centro formativo e culturale grazie al progetto rigenerativo Strada provinciale 31 di Terzo Paesaggio Ets, ideazione e cura di Isabella Bordoni.