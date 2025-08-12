Portico di Romagna, 25enne motociclista perde il controllo e precipita in scarpata. Difficile il soccorso: intervenuto il Soccorso Alpino e Spelelologico

Un grave incidente ha coinvolto questa mattina un giovane motociclista ravennate in località Le Rivacce, tra Bocconi e Portico di Romagna. Poco prima delle 10, il 25enne alla guida di una Honda Cbr 1000 ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva un tratto in discesa. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto è finita contro il guard rail, causando la caduta del conducente in una scarpata ricoperta di arbusti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118, supportati dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico e dai Carabinieri. Il giovane è stato recuperato con difficoltà, intubato sul luogo e trasferito in ambulanza verso un’area più agevole dove ad attenderlo c’era l’elicottero medicalizzato. Successivamente è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso.

L’incidente richiama l’attenzione sui rischi che comporta la guida in tratti stradali particolarmente impervi, soprattutto in discesa, e sulle necessità di sicurezza sia per i motociclisti che per tutti gli utenti della strada.