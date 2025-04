Poste Italiane: a Cervia tre annulli filatelici dedicati ai 45 anni del Festival internazionale dell’aquilone

In occasione della 45° edizione del Festival dell’Aquilone di Cervia, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, presso lo stand di Poste Italiane allestito in via Arenile Demaniale Stand Bagno Italia, 121–122 a Pinarella di Cervia, richiesto da Artevento.

Lunedì 21 aprile, dalle ore 11.15 alle 17.15 presso lo stand di Poste Italiane, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate con il primo annullo postale dedicato al Giappone in omaggio al gemellaggio fra Artevento e Museo dell’Aquilone e la Japan Kite Association e il Museo di Tokyo Tako No Hakubutsukan; venerdì 25 aprile, dalle ore 10.45 alle 17.45, sarà la volta del secondo annullo postale dedicato agli 80 anni dalla Liberazione;

Giovedì 1° maggio, dalle ore 10.45 alle 17.45, il terzo annullo postale dedicato alla figura leggendaria di Kintaro, eroe giapponese dei bambini, simbolo di Artevento 2025.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Cervia / Sportello filatelico Via Giordano Bruno, 4 – Cervia (RA)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.

