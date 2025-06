Poste Italiane: arriva anche negli uffici di Rimini la prenotazione telefonica degli appuntamenti

Da oggi anche negli uffici postali della provincia di Rimini è possibile prenotare un appuntamento telefonicamente, una modalità che affianca le tradizionali prenotazioni online tramite app o sito web di Poste Italiane. L’iniziativa, attiva negli uffici dotati di gestore delle attese, punta a ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza del servizio.

Bastano pochi minuti chiamando il numero 06.4526.4526 per fissare il proprio turno all’ufficio postale, un’opzione pensata soprattutto per chi ha minore dimestichezza con gli strumenti digitali, come le persone anziane. Il sistema si avvale dell’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane, che consente di comunicare in modo semplice il motivo della visita, il giorno e l’orario preferiti. L’IA elabora la richiesta e propone le soluzioni più compatibili, offrendo la possibilità di accettare o modificare l’appuntamento.

Il servizio è disponibile per circa 99 mila clienti nella provincia di Rimini che abbiano certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o lo abbiano associato a strumenti di pagamento con Poste Italiane. Dopo la conferma dell’appuntamento, il cliente riceverà un riepilogo tramite e-mail e sms. Chi utilizza l’app Poste Italiane troverà inoltre la card dell’appuntamento direttamente nella pagina iniziale, per gestire in autonomia la prenotazione.