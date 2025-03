Poste Italiane: il progetto “Polis” arriva nell’ufficio postale di Montegridolfo

Avanza velocemente la trasformazione digitale degli uffici postali in provincia di Rimini

Rimini, 24 marzo 2025 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montegridolfo, sito in Roma 8, sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Mondaino, sito in via Borgo 21, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.

Presso l’ufficio postale di Mondaino sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (ad es. ritiro Carte agganciate al conto o libretto).

Inoltre, la clientela potrà fruire anche del vicino ufficio postale di Saludecio, sito in via Roma 30, aperto dal lunedì al venerdì’ dalle ore 08.20 alle ore 13.45 ed il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45; oppure presso l’ufficio postale di Morciano di Romagna, sito in via della Resistenza 2, aperto dal lunedì al venerdì’ dalle ore 08.20 alle ore 19.05 ed il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35, dotato ATM Postamat fruibile H24.

In netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori, Poste Italiane grazie mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Montegridolfo, attraverso l’erogazione di servizi essenziali per porre un freno al divario infrastrutturale tra i grandi agglomerati urbani della pianura e i piccoli centri delle aree interne ed appenniniche come la Valconca.

Al termine dei lavori, grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’ufficio postale di Montegridolfo sarà più accogliente e trasformato in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

