Poste Italiane rinnova e digitalizza gli uffici postali dell’Appennino riminese

Prosegue il progetto “Polis” di Poste Italiane che trasforma gli uffici postali dell’Appennino riminese in sportelli unici digitali di prossimità, più efficienti, accoglienti e sostenibili. La riorganizzazione degli spazi, avviata dallo scorso anno e già conclusa in molte sedi come Sant’Agata Feltria, Villa Verucchio, Pennabilli e Gemmano, punta a ottimizzare l’accesso ai servizi per cittadini, imprese e istituzioni dei piccoli comuni, unendo tradizione e innovazione digitale.

Il progetto, approvato con il Decreto-legge 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro dal piano complementare al PNRR e oltre 400 milioni da Poste Italiane, ha obiettivi ambiziosi: semplificare la vita dei cittadini riducendo disagi, promuovere coesione economica, sociale e territoriale, e rilanciare la presenza postale nelle aree interne contrastando lo spopolamento.

Gli uffici postali rinnovati dell’Appennino riminese offrono già una gamma di servizi digitali, tra cui la possibilità di richiedere certificati anagrafici e di stato civile dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, certificati previdenziali come “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e “Obis-M”. Inoltre, è attivo il servizio “Atti di Volontaria Giurisdizione”, che consente di presentare istanze come la “Nomina Amministratore di Sostegno” e la “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo la convenzione tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Un servizio particolarmente apprezzato è il rinnovo e rilascio dei passaporti, attivo in molti uffici postali dell’Appennino, con numeri significativi di richieste, come oltre 80 solo nell’ufficio di Novafeltria.

Poste Italiane ha inoltre avviato interventi per l’efficienza energetica e la sostenibilità, con l’installazione di tre colonnine di ricarica per auto elettriche presso l’ufficio postale di Sant’Agata Feltria. Nei prossimi mesi sono previste nuove installazioni in altri comuni appenninici per ampliare la rete di colonnine.

Il progetto “Polis” prevede entro il 2026 il rinnovamento di 21 uffici postali nella provincia di Rimini, con un impatto economico stimato a livello nazionale di oltre un miliardo di euro di Pil e un contributo importante alla transizione green del Paese.

Con queste iniziative Poste Italiane conferma la sua vocazione di servizio alle comunità locali e la capacità di coniugare innovazione, sostenibilità e vicinanza al territorio.