POSTE ITALIANE: UN WEBINAR PER RACCONTARE LE EVOLUZIONI DEI SISTEMI ELETTRONICI DI RECAPITO 

Rimini, 10 novembre 2023 – Anche in provincia di Rimini tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Postale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 15 novembre si svolgerà la sessione dal titolo “La Posta Elettronica Certificata” in cui verranno illustrate caratteristiche e vantaggi della PEC da Michele Taddei, Product Manager per i servizi di recapito digitale & e-substitution in Posta Comunicazione e Logistica. Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi. Posta Elettronica Certificata ha innovato le modalità di comunicazione tra privati, Pubblica Amministrazione, imprese e liberi professionisti.

Il processo certificato della PEC consente di riconoscere validità legale ad una e-mail, equiparabile a quanto già accade con le tradizionali raccomandate con avviso di ricevimento. È infatti presente un sistema di notifiche di avvenuta spedizione e ricezione del messaggio con precisa indicazione temporale. Sono già oltre due milioni i cittadini che da giugno di quest’anno hanno registrato gratuitamente il proprio domicilio digitale sul sito INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali, consentendo una semplificazione delle comunicazioni con la PA. Un servizio fiduciario che richiede quindi certificazioni e verifiche per essere utilizzato dagli utenti finali, per questo motivo può essere erogato solo dai Gestori PEC accreditati a livello nazionale presso AGID-Agenzia per l’Italia Digitale.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00 sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Postale della Corporate University mira a far conoscere i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-sui-servizi-del-recapito.html, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.

Per iniziare ad approfondire funzionalità e vantaggi della PEC sono a disposizione il quiz PEC, l’infografica ed il podcast “Posta Elettronica Certificata”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Poste Italiane