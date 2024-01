Poste San Marino Divisione Filatelia e Numismatica al World Money Fair di Berlino 2024

San Marino torna alla più prestigiosa fiera della numismatica

SAN MARINO (26 gennaio 2024) – Poste San Marino Spa Divisione Filatelica e Numismatica presenterà i propri progetti e il programma di numismatico 2024 alla World Money Fair di Berlino, la più ampia e prestigiosa fiera della numismatica del mondo. La fiera, che si terrà alla Estrel Berlin dal 2 al 4 febbraio, prevede, oltre ad un’ampia area espositiva, anche forum, meeting tecnici e momenti di confronto.

Partecipano all’evento zecche nazionali ed enti numismatici, aziende pubbliche e private, dealers, collezionisti e organi di stampa per un totale di oltre 400 espositori; ai forum in programma interverranno speaker di caratura internazionale.

Gian Luca Amici (Direttore Generale Poste San Marino): “Zecche e Paesi presentano annualmente i loro programmi numismatici alla WMF di Berlino. Quest’anno abbiamo ritenuto corretto tornare a partecipare anche noi. La partecipazione a WMF rientra in un percorso che stiamo facendo per potenziare e migliorare le nostre emissioni, lo scorso anno ha avuto grandissimo successo il quarto di oncia in oro 999, il 2024 si è aperto con un’altra nuova e apprezzata proposta, l’oncia d’argento 999. Sarà un piacere presentarla al pubblico che da tutto il mondo raggiungerà Berlino”.