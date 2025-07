Poste San Marino fa rivivere lo Scudo: nasce la prima collezione ufficiale di “Banconote Souvenir” della Repubblica

San Marino, 24 luglio 2025 – Lo Scudo di San Marino simbolo storico della Repubblica, torna a splendere in una nuova veste, non più come moneta circolante, ma come prezioso oggetto da collezione. Con questa iniziativa, Poste San Marino inaugura la prima emissione ufficiale delle cosiddette “Souvenir Notes”, eleganti banconote celebrative che reinterpretano in chiave moderna il celebre scudo di San Marino, emblema di storia e patrimonio nazionale.

Ispirato alle antiche monete auree medievali, lo Scudo d’oro fu coniato per la prima volta nel 1974, con valore legale esclusivo all’interno del territorio sammarinese.

Oggi, Poste San Marino rinnova quella memoria storica attraverso la creazione delle Souvenir Notes ufficiali della Repubblica: una collezione di otto esclusive banconote celebrative che, pur prive di corso legale, hanno caratteristiche analoghe a quelle circolanti e racchiudono un valore affettivo e culturale inestimabile che le rende oggetti da collezione unici nel loro genere.

La serie si compone di otto tagli: 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 Scudi, ciascuno dedicato a un luogo simbolico o a una figura storica della Repubblica, dalla Porta di San Francesco, alla figura fondatrice del Santo Marino, fino al simbolo per eccellenza di San Marino: la celebre Statua della Libertà, raffigurata sulla banconota da 100.000 Scudi.

Ogni banconota riserva dettagli nascosti, particolari visibili solo sotto luce ultravioletta in dieci colori differenti, che ne arricchiscono l’esperienza visiva e sensoriale. Ognuna è confezionata in un elegante folder illustrativo, scritto in lingua italiana e inglese, che racconta l’origine e il significato di ciascun soggetto.

Per chi desidera collezionare l’intera serie, è disponibile anche un esclusivo cofanetto che contiene tutte le otto banconote, con il medesimo numero di serie e nei rispettivi folder, perfetto per conservare al meglio questa collezione unica.

Le banconote souvenir sono disponibili per l’acquisto presso lo Shop di Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città e online sul sito ufficiale www.poste.sm.

Caratteristiche tecniche:

Formato: 145 x 70 mm

Carta: cotone di alta qualità (95 g/m²), con filigrana “onde”, opaca ai raggi UV, reattiva chimicamente, arricchita da due fibre UV invisibili (gialla e blu)

Stampa offset:

-Fronte: 5 colori spot, di cui 2 fluorescenti UV e 1 misto UV/Pantone

-Retro: 5 colori spot, con 2 effetti arcobaleno, 1 effetto arcobaleno UV e 1 Pantone misto UV

Stampa calcografica:

-Retro: ad altissima risoluzione, per un’immagine ricca di dettagli e con effetto tattile

-Numerazione: serie alfanumeriche uniche, stampate in nero

-Ologramma: lamina di sicurezza in oro, applicata a caldo, con cliché individuale sagomato (20 x 20 mm)

Poste San Marino SpA