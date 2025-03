Poste San Marino lancia una moneta commemorativa per il Giubileo: un omaggio ai “Pellegrini di Speranza”

Poste San Marino annuncia con orgoglio l’emissione di una moneta commemorativa da 2 euro in occasione del Giubileo Anno Santo 2025, un evento di straordinaria importanza che invita alla riflessione su speranza, fede e fraternità universale. Con una tiratura limitata di 56.000 esemplari in fior di conio, la moneta non è solo un oggetto da collezione, ma un simbolo concreto di un cammino spirituale condiviso a livello mondiale, che esorta tutti i “Pellegrini di Speranza” a ritrovare la fiducia nel futuro.

Il design della moneta, ideato dall’artista Gabriele Di Maulo, cattura con grazia ed energia il tema centrale del Giubileo: la speranza e la rinascita. In essa, una donna, simbolo di forza e resilienza, tiene per mano un bambino, rappresentante della nuova umanità che si rigenera attraverso la fede. L’ancora, che la donna tiene in mano, simboleggia la stabilità di fronte all’incertezza. La scena esprime il rinnovamento e la fiducia nelle generazioni future, un richiamo universale a superare le difficoltà e guardare insieme a un futuro migliore.

Il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di offrire questa moneta come segno tangibile di un evento che incarna la speranza, la fraternità e la pace. Un’opportunità per tutti di far parte di questa straordinaria celebrazione di fede.”

La moneta sarà disponibile dal 27 marzo 2025 presso lo Shop di Poste San Marino in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città, e online su www.poste.sm.

Caratteristiche della moneta: