Poste San Marino. L’arte di Eron per celebrare il 75° anniversario di Reggini Auto

La nuova emissione filatelica di Poste San Marino per la serie “Eccellenze Sammarinesi”

San Marino, 11 settembre 2025 – In occasione del 75° anniversario della fondazione della Concessionaria Reggini, Poste San Marino celebra questo importante traguardo con l’emissione di un francobollo commemorativo inserito nel filone “Eccellenze Sammarinesi”: un tema inaugurato nel 2024 per rendere omaggio a imprese e realtà che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica di San Marino.

La storia della concessionaria affonda le radici nella passione di Elio Reggini per le auto e per il territorio sammarinese. Fu proprio questa dedizione che lo portò, nel 1950, a fondare l’azienda che oggi porta il suo nome. Nel corso degli anni, Reggini Auto è diventata un punto di riferimento per la Repubblica di San Marino, con filiali anche a Rimini e Cattolica.

Il francobollo, in uscita il prossimo 16 settembre, riproduce l’opera “Imagine” dello street artist ERON, commissionata appositamente da Reggini per celebrare l’anniversario. Considerato tra i più autorevoli interpreti della street art a livello internazionale, ERON ha realizzato per l’occasione un’opera dal forte impatto emotivo e simbolico.

Il suo stile, che unisce espressionismo e realismo, dà vita a un’opera dal messaggio potente e significativo: un’immagine intensa e suggestiva, che evoca rotte realmente percorse da persone fragili – in particolare bambini e bambine in cerca di serenità. “Imagine” è una metafora visiva del cammino compiuto e delle strade ancora da esplorare.

L’emissione postale sarà disponibile in tiratura limitata di 20.000 esemplari, ciascuno dal valore di 2,25 euro, distribuiti in minifogli da quattro francobolli e saranno disponibili per l’acquisto a partire da martedì 16 settembre 2025, sia sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm che presso lo Shop Filatelico, situato in Piazzetta Garibaldi n.5, a San Marino Città.

Specifiche tecniche dell’emissione filatelica: Eccellenze Sammarinesi: Concessionaria Reggini 75° anniversario

Valori: n.1 valore da euro 2,25 (due/25) in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 20.000 francobolli

Stampa: stocastica, offset a sei colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 x 13¼

Formato francobolli: 40 x 48 mm

Bozzettista: Eron

Poste San Marino SpA