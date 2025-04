Poste San Marino. Le sue “nature morte” celebrano il 60esimo anniversario dalla scomparsa di Giorgio Morandi

Sei opere dell’artista bolognese su un foglietto che sarà emesso il prossimo 19 marzo da Poste San Marino

SAN MARINO, 14 marzo 2024 – Sei valori da 1.25 euro, sei nature morte di Giorgio Morandi (Bologna 1890-1964), artista che occupa una posizione centrale nel panorama della pittura del Novecento italiano. Dopo un fulmineo contatto con il Futurismo italiano e un primo interesse per la pittura metafisica, Morandi intraprese una ricerca artistica personale, esplorando in profondità il genere apparentemente desueto della natura morta. Fino alla fine della sua esistenza conferì vita e bellezza agli oggetti inanimati, con uno stile che sfida ogni tentativo di classificazione e tanto raffinato, sapiente e variato da farsi riconoscere dalla critica e dal mercato italiano e internazionale. Sessant’anni dopo la sua morte Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica raccoglie su un foglietto sei “natura morta” realizzate dall’artista fra il 1936 e il 1962 che saranno emesse in 30.000 copie.

Data di emissione: 19 marzo 2024

Valori: n. 6 valori da euro 1,25. Foglietto

Tiratura: 30.000 foglietti

Stampa: stocastica, offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ¾ x 13 ½

Formato francobolli: 32 x 40 mm

Formato foglietto: 110 x 110 mm

Credits: Giorgio Morandi “Natura morta”, 1936 © Giorgio Morandi by SIAE 2024; Giorgio Morandi “Natura morta”, 1948 © Giorgio Morandi by SIAE 2024; Giorgio Morandi “Natura morta”, 1946 © Giorgio Morandi by SIAE 2024; Giorgio Morandi “Natura morta”, 1947 © Giorgio Morandi by SIAE 2024; Giorgio Morandi “Natura morta”, 1962 © Giorgio Morandi by SIAE 2024; Giorgio Morandi “Natura morta”, 1937 © Giorgio Morandi by SIAE 2024