Poste San Marino presenta le Monete Auree 2024

Moneta da 20 euro in oro dedicata al 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e moneta da 10 euro in oro dedicata al Falco Pellegrino Poste San Marino è orgogliosa di annunciare le nuove emissioni di monete d’oro per il 2024. Queste monete, espressione di sovranità della Repubblica di San Marino, realizzate in oro puro 999,9‰, non solo rappresentano un simbolo di prestigio e rarità, ma sono anche un’opportunità di investimento sicuro in un bene rifugio che acquista valore nel tempo. La moneta aurea da 20 euro fior di conio brillante commemora il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, uno dei più grandi scienziati e inventori italiani, celebrato per l’impatto che le sue invenzioni hanno avuto sulla società globale. Il dritto rappresenta lo stemma ufficiale della Repubblica di San Marino, mentre sul rovescio è raffigurato un profilo di una giovane donna che ascolta la radio, sullo sfondo un grande altoparlante in stile Art Deco. Completano la moneta l’iscrizione GUGLIELMO MARCONI, le onde radio stilizzate, il valore 20 EURO e le date 1874-2024. Per la prima volta Poste San Marino emette la moneta da 1/10 di oncia in oro fior di conio brillante. Sul dritto è riprodotto lo Stemma della Repubblica di San Marino e sul rovescio è raffigurato al centro un falco pellegrino in volo, straordinario ed elegante rapace autoctono che nidifica in una nicchia della rupe nei pressi della Prima Torre.

Di seguito le caratteristiche tecniche della moneta da ¼ di oncia:

Valore: euro 20,00

Metallo: Oro 999,9‰

Peso legale: 7,776 g (1/4 di oncia)

Diametro: 22 mm

Tiratura: 750 esemplari

Bozzetti: Antonella Napolione (dritto), Sandra Deiana (rovescio)

Coniazione: Muenze Oesterreich AG (Zecca Austriaca)

Data di emissione: 7 Novembre 2024

Per gentile concessione: eredi di Guglielmo Marconi

Prezzo di vendita: 695,00 euro

Le specifiche della moneta da 1/10 di oncia sono le seguenti:

Valore: euro 10,00

Metallo: Oro 999,9‰

Peso legale: 3,11 g (1/10 di oncia)

Diametro: 16 mm

Tiratura: 2.000 esemplari

Bozzetti: Antonella Napolione (dritto), Anna Schlindner (rovescio)

Coniazione: Muenze Oesterreich AG (Zecca Austriaca)

Data di emissione: 21 Novembre 2024

Prezzo di vendita: 290,00 euro