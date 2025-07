Poste San Marino rinnova la sua presenza al Rimini Comix 2025

San Marino, 03 luglio 2025 – Poste San Marino ha partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione della 41ª edizione di Cartoon Club & Rimini Comix, la storica manifestazione dedicata al mondo del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, in programma dal 13 al 20 luglio 2025 nei luoghi più iconici della città di Rimini.

Per il secondo anno consecutivo, Poste San Marino sarà protagonista dell’evento grazie alla collaborazione con il festival, portando in mostra una speciale emissione filatelica dedicata al fumetto: un’iniziativa che unisce al tempo stesso tradizione e rinnovamento, e che rafforza il legame tra la filatelia sammarinese e l’universo della narrativa disegnata.

Poste San Marino parteciperà così attivamente all’omaggio multimediale che Cartoon Club & Rimini Comix dedica quest’anno a Superman, icona assoluta della pop culture mondiale.

San Marino vanta una lunga e prestigiosa tradizione filatelica legata al mondo del fumetto: già nel 1970 fu il primo Paese al mondo a dedicare un’intera serie – composta da dieci francobolli – agli iconici Topolino e Paperino, rendendo omaggio all’universo Disney.

Da allora, con una serie tematica dedicata, Poste San Marino celebra ogni anno i protagonisti più amati del fumetto internazionale, confermandosi un punto di riferimento nel collezionismo filatelico a livello mondiale.

Per il 2025, il tributo è riservato a uno dei simboli più potenti della cultura pop: Superman.

Il supereroe per eccellenza dell’universo DC, è rappresentato in 20.000 foglietti, emessi lo scorso 17 giugno 2025. Ogni foglietto contiene 2 francobolli del valore di 2,45 euro ciascuno, e ritrae l’immagine del supereroe tratta dal nuovo film del regista e sceneggiatore James Gunn, in uscita nelle sale italiane il 9 luglio 2025, distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman incarna ideali senza tempo come il coraggio, la giustizia e la speranza: valori che sentiamo profondamente vicini anche nella nostra missione culturale. Con questa emissione vogliamo rafforzare il legame tra la filatelia sammarinese e il mondo dell’intrattenimento, avvicinando nuove generazioni a una forma di collezionismo che è anche racconto, memoria e bellezza”, ha dichiarato il Vice Direttore Generale di Poste San Marino, Ing. Isabella Bizzocchi.

L’emissione filatelica sarà disponibile online presso il sito ufficiale www.poste.sm e fisicamente presso lo Shop di Poste San Marino sito in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città e, in occasione di Rimini Comix, sarà acquistabile presso il bookshop Cartoon Club e nel bookshop della mostra dedicata a Superman a Castel Sismondo.

Nelle immagini allegate, ospiti intervenuti in conferenza stampa:

–Immagine n. 1660 a partire da destra:

Ing. Isabella Bizzocchi, Vice Direttore Generale di Poste San Marino SpA

Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini

Sabrina Zanetti, Direttrice Artistica Cartoon Club & RiminiComix

Fabio Abagnato, Responsabile Emilia Romagna Film Commission

Marco Lionetti, Direttore Cineteca e Museo Fellini

Paolo Guiducci, Direttore area fumetto Cartoon Club & RiminiComix,

di spalle: Sergio Algozzino, Autore

–Immagine n. 1685:

Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini

Ing. Isabella Bizzocchi, Vice Direttore Generale di Poste San Marino SpA

