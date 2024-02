Poste San Marino, una nuova moneta d’oro celebra il legame con l’Italia

Poste San Marino ha annunciato l’emissione di una nuova moneta d’oro, dopo una pausa dal 2020, per celebrare le relazioni tra il Titano e l’Italia. Questa emissione numismatica, inaugurata nel 2022, introduce una moneta da 20 euro che pesa un quarto di oncia di oro fino. La moneta, che differisce dal taglio tradizionale del marengo e presenta una finitura BU (fior di conio brillante), è stata concepita dalla talentuosa Sandra Deiana.

Con un peso di 7,776 grammi e un diametro di 22 millimetri, ogni moneta contiene oro a 999 millesimi. L’edizione è limitata a soli 750 esemplari, rendendola un pezzo di interesse per i collezionisti di bullion. Il design, realizzato da Sandra Deiana, riflette l’amicizia tra le due nazioni, un legame che si estende fin dai primi giorni del Regno d’Italia.

L’ispirazione per il design della moneta proviene dalla storia numismatica di San Marino e dalle opere dell’artista Enrico Saroldi degli anni ’30. Le allegorie femminili dell’Italia e di San Marino sono rappresentate fianco a fianco, con simboli distintivi come un elmo leggero per San Marino e una corona con tre torri per l’Italia. Entrambe le figure sostengono un rametto d’ulivo, simbolo di pace e prosperità, che rimanda alle monete da 5 lire del periodo 1931-1938.

Questa moneta da 20 euro, dedicata alle relazioni tra Italia e San Marino, è stata coniata dall’IPZS con coni incisi da Antonio Vecchio. Il prezzo di vendita è fissato a 560 euro per esemplare, un valore giustificato dal suo contenuto in oro. Questa emissione inaugura una nuova era per la numismatica sammarinese e si auspica che apra la strada a future emissioni in oro puro o in nuovi formati, come l’oncia in argento, sotto il simbolo delle Tre Penne.