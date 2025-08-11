Predappio, 32enne straniero colpisce i carabinieri per sfuggire al controllo: arrestato

Nel fine settimana i Carabinieri della Stazione di Predappio, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Meldola, hanno arrestato un uomo di 32 anni, cittadino straniero, accusato dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione alla Centrale Operativa della Compagnia di Meldola. Un cittadino aveva infatti segnalato la presenza, lungo una via del centro abitato, di un giovane che camminava con andatura incerta ed equilibrio precario, creando potenziale pericolo per la circolazione e disagio agli utenti della strada.

Raggiunto dai militari e sottoposto a controllo, è emerso che l’uomo si trovava in posizione irregolare sul territorio nazionale. Durante le verifiche, il 32enne ha tentato improvvisamente di fuggire. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto ma ha opposto una violenta resistenza, colpendo i carabinieri con pugni e graffi nel tentativo di sottrarsi al fermo.

Grazie all’intervento di una seconda pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, il soggetto è stato immobilizzato e condotto in caserma.

Al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Meldola in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Nella mattinata successiva, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari.