Predappio, notte di paura: auto elettrica si schianta contro il muretto di un’abitazione, tre feriti in ospedale

Erano da poco passate le 2.30 quando la quiete di via Lucchina, a Predappio, si è spezzata per il fragore di un violentissimo impatto. Un’auto elettrica, improvvisamente fuori controllo, ha terminato la sua corsa contro il muretto di un’abitazione. Lo schianto ha svegliato i residenti e richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Vigili del fuoco al lavoro tra batterie e sicurezza

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Forlì. La situazione è stata trattata come un’urgenza complessa, data la tipologia del mezzo. I pompieri hanno applicato i protocolli specifici previsti per i veicoli elettrici, verificando lo stato del pacco batterie e adottando tutte le procedure necessarie per escludere ulteriori rischi. Solo dopo aver messo completamente in sicurezza la scena, hanno potuto concedere l’area agli operatori sanitari.

I passeggeri e il trasporto in ospedale

Nell’auto viaggiavano quattro persone, tutte riuscite ad abbandonare autonomamente l’abitacolo distrutto. Tre di loro sono state affidate alle cure del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti, a scopo precauzionale. Per nessuno, fortunatamente, si sono registrate conseguenze gravissime.

Una notte che lascia il segno

Il boato dello schianto e l’arrivo dei mezzi di soccorso hanno trasformato per qualche ora la strada in un campo operativo, portando apprensione in tutto il quartiere. Resta il sollievo per l’assenza di feriti gravi, ma anche l’immagine di un’auto accartocciata contro il muro di una casa rimarrà a lungo come ricordo della paura vissuta questa notte a Predappio.