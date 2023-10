PREMIO CHEF ANNO 2023. Importanti ristoranti sammarinesi in gara. Leggi le novità di quest’anno!

L’attesissimo evento culinario dell’anno di GIORNALESM sta per fare il suo ritorno, ripartendo nel mese di novembre 2023, e promette di deliziare i palati con le creazioni dei migliori chef di San Marino.

In questa edizione, i giurati avranno il compito di esplorare i piatti offerti dagli chef dei vari ristoranti, i quali saranno selezionati direttamente dalla carta dei menu anziché essere un piatto specifico proposto dagli chef, come avvenuto lo scorso anno.

La sfida dei giurati sarà quella di scegliere attentamente i piatti da degustare e di valutarli con precisione, contribuendo così a individuare le eccellenze gastronomiche di San Marino.

A breve verrà svelato il primo ristorante che verrà visitato per gustare e giudicare le sue prelibatezze, insieme al calendario degli appuntamenti per questa edizione.

Se sei uno chef o il titolare di un ristorante e desideri partecipare a questo concorso mirato a promuovere i migliori locali di San Marino, non esitare a inviare un messaggio su WhatsApp al numero 337.1006927 per partecipare al concorso o per richiedere ulteriori informazioni, il termine delle candidature è vicino.

La suspense cresce mentre ci prepariamo a svelare i primi partecipanti, chef di primaria importanza nel panorama gastronomico di San Marino, che renderanno questa edizione ancora più appassionante e deliziosa per gli amanti della buona cucina sammarinese