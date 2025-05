Presentato il 3° “Galimberti Tennis Academy Open”: dal 15 al 21 giugno a Cattolica Torneo Internazionale ITF Maschile ($ 30.000)

Cattolica si appresta ad accogliere di nuovo il grande tennis internazionale. Da domenica 15 (con le qualificazioni) a sabato 21 giugno, sui campi in terra battuta del Queen’s Club, si svolgerà infatti il 3° “Galimberti Tennis Academy Open”, torneo ITF Future maschile M25 con montepremi di 30.000 dollari (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione), che è stato ufficialmente presentato con una conferenza stampa nella club house del centro sportivo realizzato nell’area del vecchio Circolo Tennis di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi).

Ad introdurla, nei panni di padrone di casa, Giorgio Galimberti: “Si tratta della terza edizione, quindi siamo rodati ed è un anno importante per noi, che abbiamo lavorato bene dietro le quinte, una sorta di prova generale per poter crescere ancora e arrivare ad organizzare un Challenger Atp. L’entry list ufficiale non è ancora stata diramata, ma nell’elenco preliminare abbiamo visto tanti giocatori di spessore internazionali e numerosi giovani di sicuro avvenire, a cominciare da Jacopo Vasamì, fresco vincitore del Trofeo Bonfiglio e considerato dai tecnici federali uno dei ragazzi più promettenti in prospettiva. Ci sono le premesse per un bellissimo torneo, speriamo assistito dal bel tempo, in una struttura finalmente completata anche dal punto di vista dei servizi: dalla ristorazione al centro medico, dalla palestra al tennis e al padel. E approfitto dell’occasione per annunciare come Technogym ci abbia scelto come palestra pilota per il mondo del tennis in Italia: dalla prossima settimana avremo tutte macchine di ultima generazione di questa azienda, eccellenza italiana nota in tutto il mondo, e fungeremo da club di riferimento per poi presentare queste palestre nei circoli di tutta la Penisola”.

“E’ davvero un piacere vedere la vivacità del Queen’s Club – ha sottolineato la sindaca Franca Foronchi nel suo intervento – realizzato grazie a un project financing pubblico e privato così da vedere rinnovata in maniera significativa quest’area, dotata ora di un centro di eccellenza. Siamo qui per evidenziare l’importanza dal punto di vista educativo dello sport, a tutti gli effetti una scuola di vita, ma anche e soprattutto il suo valore sul piano turistico. Supportiamo infatti in maniera concreta questo evento perché si inserisce in un filone di iniziative che caratterizzano questo periodo dell’anno, completando il percorso dopo un maggio di appuntamenti sportivi di rilievo. Non a caso Cattolica si è candidata a Città Europea dello Sport per il 2026 e proprio la prossima settimana avremo la visita della commissione che visionerà i vari impianti, il nostro auspicio è che un eventuale riconoscimento possa far parlare della nostra città a livello continentale. E grazie a Giorgio Galimberti e a questo torneo, con il fondamentale apporto degli sponsor che lo affiancano, possiamo coltivare l’ambizione di dare lustro a Cattolica in ambito internazionale. Non vediamo l’ora, quindi, di vivere delle giornate all’insegna di passione ed entusiasmo”.

Una proposta sportiva che per la Regina dell’Adriatico si affianca a quelle più tradizionali di mare ed entroterra del nostro territorio, come ha fatto notare l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci evidenziando la preziosa sinergia con i privati e la Regione Emilia-Romagna.

Concetti rimarcati anche da Alice Parma, consigliera della Regione Emilia-Romagna. “In questi anni Cattolica ha compiuto un salto di qualità rispetto all’idea di costruire urbanisticamente la città in funzione dello sport – ha dichiarato, portando i saluti dell’assessore allo sport Roberta Frisoni – Avete un fuoriclasse come Giorgio Galimberti e poter avere manifestazioni di questo rango è assai importante. La Regione ha investito tanto sull’ambito sportivo, valorizzando grandi eventi ma anche iniziative di qualità amatoriali e sul settore giovanile, con un’idea di sport a 360 gradi. Turismo e sport è un connubio che qui si realizza in modo concreto, insieme riusciremo a costruire ancora di più la Sport Valley che è un obiettivo per chi amministra la nostra regione, insieme a partner privati. La visibilità che sta acquisendo il tennis consente di avvicinare le famiglie e i bambini a questo sport, che garantisce anche un futuro di benessere in primis a chi lo pratica ma pure a chi lo segue”.

Parole di sentito apprezzamento sono arrivate anche da Gilberto Fantini, presidente del comitato FITP Emilia-Romagna. “Non posso che partire dai ringraziamenti – le parole di Fantini – a cominciare dall’amministrazione che consente la presenza di circoli del genere e dalla Regione che ha capito prima di altri la portata dello sport e del tennis in particolare, investendo grandi risorse per portare eventi come la Coppa Davis nel nostro territorio. Ma anche a imprenditori come Galimberti e Bertuccioli che hanno creduto nell’investimento nel nostro sport, creando una realtà che guarda a una prospettiva professionistica. Con orgoglio posso dire che sono il presidente del comitato regionale che in Italia organizza più tornei internazionali, in ben 14 location diverse nel 2024, a dimostrazione di quanto siamo attenti a fare promozione sul territorio a 360 gradi. Del resto destiniamo il 70% del budget che ci arriva da Roma per l’attività giovanile e il torneo internazionale non è altro che la sublimazione di questo concetto, un momento che tutti i bambini aspettano: vedere da vicino il giocatore e toccare con mano quello che è un po’ il sogno di coloro che praticano questo sport. E posso garantire a Giorgio il mio impegno per cercare di avere il prossimo anno un Challenger: sarebbe il coronamento di un percorso che vi vede pronti per un evento di quella caratura”.

Sono intervenuti in conferenza stampa anche gli sponsor della manifestazione, illustrando le motivazioni del loro coinvolgimento. “Nest è un’azienda che si occupa di efficientamento energetico – ha spiegato Katia Belfiore – rivolgendosi a qualsiasi tipo di struttura e occupandosi del cliente a 360 gradi. In questo momento abbiamo la fortuna di avere uno strumento come il Conto Termico 2.0 che prevede un contributo a fondo perduto dal 35 al 65%, che si somma al beneficio del risparmio in bolletta con l’impianto di nuova generazione. Siamo nati a Pesaro nel 1985 ma abbiamo sempre lavorato tanto in Romagna, per cui abbiamo aperto uno store a Cattolica, in via Mazzini, e ora abbiamo deciso di supportare questa iniziativa perché ci offre la grossa opportunità di entrare in un network di aziende e farci conoscere”.

A rappresentare Wrs era Nicolas Zavoli: “Siamo un’azienda cattolichina magari poco nota a chi non segue il Motomondiale. Però nel 2024 tutti i campionati mondiali delle due ruote avevano un cupolino studiato e prodotto da noi, inoltre anche Luna Rossa nell’ultima America’s Cup di vela ha gareggiato con un nostro cupolino, una bella soddisfazione per tutto il nostro territorio. Abito qui vicino, ho visto nascere il club e lo frequento, una zona riqualificata in modo splendido, per cui è un piacere supportare attività che ruotano attorno al mondo dello sport, anche se diverso da quello di cui ci occupiamo per lavoro”.

Per UnoTre5 è intervenuto il direttore commerciale Luca Amaducci: “Siamo un’azienda di Cattolica specializzata nei gestionali aziendali, sul territorio nazionale e anche all’estero. Conosco Giorgio da anni e da giocatore amatoriale di tennis sono lusingato di poter essere nel pool di sostenitori di un evento internazionale. Per noi aziende del territorio è importante poter contare su un centro sportivo di tale levatura, un autentico valore aggiunto”.

Al tavolo dei relatori anche i partner che arricchiscono di contenuti e servizi il centro sportivo. “Siamo ancora più contenti di poter partecipare a questo progetto – ha affermato il dottor Piero Benelli di Fisioclinics, anche medico della nazionale italiana maschile di pallavolo – che si sta consolidando e arricchendo per offrire qualcosa di rilievo alla città e al comprensorio. Da Pesaro ci siamo allargati anche qui perché consideriamo questo territorio un’eccellenza, non a caso siamo anche riferimento medico e fisioterapico della squadra femminile di San Giovanni in Marignano recentemente promossa in A1. L’Emilia Romagna è all’avanguardia anche sul fronte delle iniziative di promozione della salute, progetti di prevenzione primaria e secondaria che ci stanno a cuore per prevenire a vario livello malattie e altri problemi della popolazione”.

Ennio Pandolfi è il nuovo titolare di ‘Queen’s Bar and Restaurant’, appena aperto: “Noi siamo a Pesaro da oltre 10 anni con il ristorante Il Castiglione, questo progetto ci è piaciuto da subito. Anche perché la mia famiglia ama lo sport e soprattutto il tennis: della prima passione abbiamo fatto un lavoro e ora che siamo riusciti a coniugare i due aspetti, credo che potranno uscirne solo cose belle in questa location così accogliente, che contiamo di completare con il nostro apporto. Saremo aperti a tutti a pranzo e cena, e anche aperitivi”.

Il nuovo corso del padel è stato descritto da Orazio Galimberti: “Ci siamo appena inseriti in questo fantastico parco dello sport, ma abbiamo già apportato alcune innovazioni, dal sistema di allenamento X-Master ai nuovi campi con un manto di erba sintetica diversa da quella di altri centri come rimbalzo. Questo ci ha permesso di avere già 500 persone iscritte alle nostre chat e di riempire i campi per almeno 7 ore al giorno. Abbiamo massima attenzione ai bambini e creeremo un’accademia, andando a pubblicizzare nelle scuole questo sport, che non conta tanti praticanti tra i 7 e 14 anni”.

Il compito di entrare più nel dettaglio tecnico è toccato a Federico Bertuccioli, all’esordio nel ruolo di direttore del torneo. “Mi preme ringraziare Giorgio per l’opportunità che mi sta dando – ha dichiarato Bertuccioli – dopo aver lavorato nelle precedenti edizioni dietro le quinte, lo prendo a riferimento cercando di non deludere le aspettative. Ho disputato tanti tornei di questo livello e conosco bene le necessità dei giocatori e i servizi essenziali per l’ottima riuscita della manifestazione, e su questo fronte siamo fortunati ad avere partner importanti. Così come possiamo contare su collaboratori fondamentali quali Monica Costa e Nazario Boni che ci facilitano il compito. Devo ringraziare la Regione e l’Amministrazione Comunale per il significativo sostegno a questa edizione, come pure gli sponsor: ne siamo fieri, segno dell’ottimo lavoro svolto negli anni scorsi e che l’evento sta crescendo di rilevanza. Se nel 2024 la concomitanza con gli Europei di calcio ci ha penalizzato per le sessioni notturne, tengo a ricordare che ogni sera ci saranno partite, di certo un valore aggiunto in termini di offerta per i turisti che durante il giorno sono al mare e per gli appassionati romagnoli e marchigiani che desiderano seguire dal vivo l’appuntamento. In attesa dell’entry list ufficiale siamo a conoscenza dell’interesse da parte di tennisti di rilievo, quale appunto Vasamì giovane in rampa di lancio. Saranno di sicuro in gara le punte di diamante della nostra Academy, ovvero Andrea Picchione, il riccionese Alessandro Pecci e Francesco Forti di Cesenatico, la settimana scorsa semifinalista nel M25 di Cervia e vincitore del doppio, tutti giocatori vicini alla 300ª posizione del ranking mondiale, livello inedito fin qui per Cattolica.

“Abbiamo allestito una tribuna da duecento posti e puntiamo a coinvolgere le scuole tennis dei club del circondario per avvicinare quanti più giovani possibili e far vivere loro un’esperienza a contatto con i professionisti della racchetta”, ha chiosato Galimberti aggiungendo che la finale sarà trasmessa in diretta da SuperTennis Plus, ulteriore passo nel percorso di crescita dell’evento.

Galimberti Tennis Academy