Presentato il programma della 29ª edizione del Festival di Pennabilli (RN) L’autopoiesi come filo conduttore del 2025

Con una diretta radiofonica sulla web radio CFR – Cosmic Fringe Radio e in diretta sulla pagina Facebook del Festival, è stato presentato ieri il programma della 29ª edizione di Artisti in Piazza – Festival Internazionale di Arti Performative, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2025 nel borgo appenninico di Pennabilli, in Emilia-Romagna. In quattro giorni più di 50 artisti di circo, teatro, musica e danza arriveranno da tutto il mondo per animare strade, piazze e paesaggi del paese con centinaia di spettacoli.

«Abbiamo scelto come tema dell’edizione 2025 l’autopoiesi, un concetto che arriva dalla biologia e che sentiamo profondamente nostro – racconta Enrico Partisani, direttore artistico del Festival – L’autopoiesi è la capacità di un sistema di rigenerarsi, mantenendo coerenza e identità. È quello che accade ogni anno a Pennabilli: il Festival cambia, si trasforma, accoglie nuovi linguaggi, ma resta fedele alla sua natura.

Questo accade perché non è mai frutto di un gesto individuale: è il risultato di un processo condiviso, che nasce dalle relazioni, dal lavoro insieme, dall’energia che ognuno – artisti, volontari, pubblico, abitanti – porta dentro e intorno al Festival.

Come una cellula, Artisti in Piazza si rinnova continuamente nello scambio con ciò che lo circonda: materia viva che si rigenera, si adatta e continua a pulsare insieme a chi lo abita.»

PROGRAMMA

Come ogni anno, il Festival sarà un caleidoscopico intreccio di linguaggi e visioni: teatro di strada e di figura, circo contemporaneo, danza, musica e performance si alterneranno in un flusso continuo di sorprese e meraviglia.

Il programma 2025 ospiterà anteprime assolute, debutti nazionali e produzioni originali, con la partecipazione di artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo – alcuni per la prima volta in Italia o in Europa – pronti a portare a Pennabilli spettacoli che sfidano i confini tra generi, forme e pubblici.

Le schede descrittive degli artisti e dei progetti in programma sono disponibili sul sito ufficiale del Festival: www.artistiinpiazza.com

Artisti in Piazza