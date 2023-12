Previsioni Meteo: neve e maltempo al Centro-Sud, seguiti da caldo anomalo”

Il maltempo sta interessando il centro e il sud dell’Italia, portando neve fino in collina e temperature sotto la media per il prossimo weekend. Questo è quanto emerge dalle previsioni di Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.ilMeteo.it. Un ciclone è responsabile della discesa delle temperature di 5-7°C sotto la media stagionale. Inoltre, sono previste piogge che si sposteranno dalla Toscana verso Abruzzo e Molise, con nevicate sugli Appennini oltre i 1100-1300 metri.

Le regioni meridionali assisteranno a un brusco calo delle temperature massime, che si riporteranno entro la media dopo un periodo di caldo anomalo. Venerdì 15 dicembre, il Sud e il Medio Adriatico saranno ancora interessati da instabilità e rovesci, con ulteriori nevicate sugli Appennini fino a quote collinari. Al Nord, invece, il tempo sarà soleggiato, ma disturbato da venti sulle Alpi e nebbie in Pianura Padana. Da domenica pomeriggio, un anticiclone porterà un rialzo termico significativo, in particolare in montagna, con temperature che potrebbero salire fino a 10°C sopra la media.