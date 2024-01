Previsioni meteo per oggi, domenica 7 gennaio 2024: Italia alle prese con maltempo e freddo

Precipitazioni diffuse, venti forti e calo delle temperature previsti in tutto il Paese.

Secondo il sito meteo ”ilmeteo.it”, oggi sarà una giornata impegnativa per l’Italia dal punto di vista meteorologico. Secondo gli ultimi bollettini, ci attende un contesto climatico sempre più freddo, accompagnato da condizioni meteorologiche avverse che interesseranno tutte le regioni.

Nel Nord, la giornata inizierà con precipitazioni sparse che toccheranno la maggior parte delle regioni. Particolare attenzione è rivolta al Nordest, dove le piogge saranno più intense, e all’arco Alpino, dove si prevedono nevicate fino ai 500 metri di quota. I venti robusti provenienti dai quadranti settentrionali, inclusi Bora e Tramontana, saranno un altro elemento importante. Si prevede un progressivo attenuarsi dei fenomeni nel pomeriggio e nella serata.

Al Centro e in Sardegna, le condizioni non saranno meno impegnative. I venti di Bora porteranno piogge abbondanti lungo le coste adriatiche, con potenziali nubifragi nelle aree costiere delle Marche e dell’Abruzzo. Le nevicate interesseranno l’Appennino a partire dai 1400 metri. In Sardegna, le piogge saranno accompagnate da intense raffiche di Maestrale.

Il Sud dovrà prepararsi a un tempo altrettanto capriccioso, con piogge intense, locali nubifragi e possibili temporali, soprattutto nei settori tirrenici, spinti da forti venti di Libeccio. Le regioni di Basilicata, Puglia e Sicilia sperimenteranno precipitazioni meno intense, alternate a schiarite. La serata vedrà un riacutizzarsi delle condizioni avverse sulla Calabria tirrenica.

Per quanto riguarda le temperature, si attende un leggero calo nelle regioni settentrionali e centrali, mentre al Sud rimarranno più stabili, con valori ancora miti in Sicilia.