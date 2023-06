Prima danneggia il vetro di un hotel e dopo aggredisce i poliziotti: arrestato dalla Polizia di Stato

Nelle prime ore della mattinata odierna, personale della Polizia Ferroviaria di Rimini ha deferito in stato di libertà un cittadino straniero, in Italia senza fissa dimora, per il reato di Danneggiamento, in quanto aveva mandato in frantumi la vetrina di ingresso di un hotel nei pressi della stazione ferroviaria.

Il soggetto, dopo essere stato accompagnato in Questura da una volante, durante le pratiche dell’identificazione, estraeva il telefono cellulare ed iniziava un’animata discussione in lingua straniera. Alla richiesta degli agenti di interrompere la telefonata e riporre il telefono nelle tasche, lo stesso inveiva contro i poliziotti sia verbalmente sia cercando di colpirli con una testata al volto ed un calcio alla mano, causando lesioni ad uno di essi.

In virtù dei fatti accaduti, il giovane veniva tratto in arresto per il reato di Violenza o Minaccia, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni finalizzate alla resistenza attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.