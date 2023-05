Prima giornata con sette medaglie per San Marino ai Giochi

I XIX Giochi dei Piccoli Stati a Malta partono per San Marino con un record di 7 medaglie nella prima giornata. Brilla l’oro nell’atletica leggera sui 100m piani con Francesco Sansovini che con il tempo di 10’’41, ha fatto segnare anche il primato personale. “È una medaglia che voglio dedicare alla mia famiglia. In Montenegro era stata una vittoria di squadra, questa volta ci tenevo particolarmente a livello individuale perché volevo un risultato importante per me”, ha detto Sansovini. Sempre dall’atletica il bronzo di Alessandra Gasparelli nei 100m piani. “Sono molto felice, è una medaglia frutto di un grande lavoro. È un podio che mi dà tante aspettative per il futuro, voglio continuare a lavorare duramente per migliorarmi sempre di più”, ha dichiarato. La delegazione sammarinese si ricopre d’oro anche grazie ad Arianna Valloni, che domina e vince nel nuoto gli 800 stile libero. “Mi sento la persona più felice sul pianeta, ci tenevo tantissimo a vincere l’oro. Sono arrivata molto ansiosa alla gara, poi sono riuscita a essere più sciolta. Voglio dedicare la medaglia a me stessa, è stato un anno difficilissimo e pieno di alti e bassi. Non ho mai mollato. Penso a tutto il gruppo del nuoto e a quanti mi sono stati vicini”, ha commentato emozionata. La prima medaglia di San Marino ai Giochi di Malta è arrivata con Jessica Zannoni, che si è imposta contro l’atleta di casa Francesca Catania nella finale per il bronzo. “Puntavo a una medaglia dal colore diverso. Nel primo incontro ho affrontato un’avversaria molto più quotata di me e la sconfitta mi ha estromessa dalla finale per l’oro”. Dal judo arriva anche l’argento di Paolo Persoglia: nella finale contro il Aristos Michael è stato sconfitto per somma di ammonizioni. Dal nuoto la sorpresa del giovane Alessandro Rebosio che nei 200m farfalla ha fermato il tempo sul 2’05’’54 ottenendo l’argento. E ancora, Loris Bianchi negli 800m stile libero ha ottenuto un altro straordinario argento per la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Record personale e nazionale per Giacomo Casadei nei 200m misti con 2’10”81. sull’account Flickr del CONS verranno caricate alcune foto della giornata: https://www.flickr.com/people/sanmarinonoc/