Primavera di sport a Coriano: migliaia di giovani atleti in arrivo da tutta Europa per tornei, gare e festa sportiva

A Coriano lo sport non è solo competizione: è comunità, accoglienza e motore per il territorio. La primavera 2025 si conferma come una delle stagioni più vivaci per il calendario sportivo del Comune, con una serie di eventi internazionali e locali che animeranno i campi, le palestre e le piazze fino a giugno, portando con sé migliaia di presenze e un forte impatto economico sul tessuto cittadino.

Dopo il successo del Trofeo Adriatico, svoltosi nel weekend di Pasqua dal 19 al 21 aprile, l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento internazionale: il Trofeo d’Italia, in programma dal 2 al 4 maggio. Il torneo di calcio giovanile vedrà sfidarsi 50 squadre provenienti da Italia, Germania, Francia e Svizzera, per un totale atteso di oltre 2000 persone tra atleti, tecnici e familiari. Le partite si disputeranno nei campi dello stadio “Grandi” e dell’impianto sportivo “Bacchini” di Ospedaletto.

Ma Coriano non si ferma al calcio. Il 13 maggio il Palasic ospiterà il Campionato nazionale ASPLI di volley misto 4×4, organizzato in collaborazione con il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Riccione. Pochi giorni dopo, il 18 maggio, toccherà al Memorial Cesare Conti e alle finali del 32° Torneo Daniele Grandi, con oltre 500 atleti in campo, grazie all’organizzazione della Polisportiva Junior Coriano.

Il 24 maggio sarà invece la giornata di “Coriano in Sport”, una grande festa diffusa dedicata alla scoperta delle discipline sportive attive sul territorio: dal basket al pattinaggio, dal podismo alla pallavolo. Insieme all’AVIS Coriano, spazio anche ai Giochi della Gioventù, con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie del Comune, in un’occasione unica per avvicinare i più piccoli al mondo dello sport.

La bicicletta sarà protagonista assoluta il 25 maggio con l’evento “Non solo… bike”, articolato in cinque percorsi tra i colli corianesi: mountain bike, bici da strada, cicloturismo libero, camminata non agonistica e tracciato Gravel. Il ritrovo sarà in piazza Don Minzoni con arrivo al Centro Giovani di via Piane, dove tutti i partecipanti saranno accolti con un Pasta Party. L’iniziativa è curata da G.S. Ospedaletto, Benessere Shiatsu Le Saline e Le Saline MTB.

A chiudere la primavera, il 7 e 8 giugno, sarà il Trofeo Delfino: ben 108 squadre da 8 nazioni scenderanno in campo nei due principali impianti sportivi cittadini, portando a Coriano l’energia del calcio internazionale giovanile.

Una stagione intensa, dunque, che conferma il ruolo strategico dello sport nel valorizzare il territorio, stimolare il turismo e rafforzare l’identità locale. Come sottolineato dall’assessore allo Sport Anna Pecci, ogni evento è un’opportunità non solo per promuovere la pratica sportiva, ma anche per far conoscere le bellezze paesaggistiche, l’ospitalità e la qualità dell’accoglienza corianese.