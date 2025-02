Primo Maggio, grande festa a Coriano con i mezzi agricoli in esposizione

Coriano, 29 aprile 2024 – Coriano celebra il primo maggio con la festa Cristiana del Lavoro.Una ricorrenza tra le più longeve per Coriano in cui sono attesi anche quest’anno almeno 150 mezzi agricoli provenienti dalle aziende del territorio e da fuori provincia. Come da tradizione alle 9 è prevista la partenza della colonna dei mezzi e lo stazionamento fino alle 12 nel centro di Coriano in via Garibaldi fino alla rotatoria tra le vie Marano e Berlinguer. Alle 11.15 si svolgerà la celebrazione della santa messa in piazza Don Minzoni, a seguire la sfilata vera e propria dei trattori alle 12.15 con benedizione. Bambini e appassionati potranno ammirare da vicino giganti tecnologici e mezzi d’epoca. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dell’amministrazione comunale e da Terre di Coriano,è l’appuntamento annuale più importante per ricordare il valore del lavoro, in particolare, di quello del comparto agricolo. Un appuntamento teso a favorire il contatto e la conoscenza tra chi produce, lavora la terra, ha un’impresa e chi consuma.

Modifiche alla viabilità. Dalle ore 7 alle ore 13 dell’ 1 maggio è stato disposto il divieto di transito e di sosta su ambo i lati di P.za Don Minzoni e Via Garibaldi nel tratto compreso fra gli incroci con le vie Pedrelli e Giovagnoli, via Marano dalla rotonda con la via Garibaldi alla rotonda con la via Berlinguer; divieto di sosta su ambo i lati in Piazza Mazzini ed in Via Malatesta nel tratto compreso tra gli incroci con Via Lavatoio e Piazza Mazzini.

—