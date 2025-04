Problemi di fornitura idrica a Ravenna: rottura in via Marabina

Ravenna – Diverse abitazioni situate tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero stanno riscontrando difficoltà nell’approvvigionamento idrico a causa di una rottura sulla rete di distribuzione, avvenuta in via Marabina. Hera, l’azienda responsabile del servizio idrico, ha fatto sapere che le operazioni di riparazione sono in corso ma si prevede che dureranno fino alle 22 di stasera.

Secondo i tecnici di Hera, l’incidente è stato segnalato intorno alle 12.45 e ha colpito una vasta area che serve circa 3.000 utenti. Durante i lavori di ripristino, le abitazioni colpite potrebbero sperimentare una riduzione della pressione dell’acqua o, in alcuni casi, la sospensione totale del servizio. Nonostante le difficoltà, l’azienda ha promesso di limitare al minimo i tempi di intervento.

Al termine dei lavori, Hera ha avvertito che l’acqua potrebbe presentare un colore alterato, condizione che non compromette la sua potabilità. Sarà sufficiente farla scorrere per qualche minuto per normalizzarne l’aspetto. Per qualsiasi informazione o segnalazione di guasti, i cittadini possono contattare il Pronto Intervento Hera al numero 800.713.900, attivo 24 ore su 24.