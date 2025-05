Progetto in Sri Lanka: “Attiva-Mente – Il sapore dell’inclusione che avvicina tutti”

Il progetto, patrocinato dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri, conclude la serie di iniziative previste per quest’anno speciale, in cui l’associazione celebra il ventesimo anniversario di attività. Si tratta di un progetto di solidarietà e cooperazione internazionale, nato con l’intento di dare un piccolo contributo a chi ha più bisogno.

L’iniziativa si terrà il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ed è organizzata in collaborazione con la sezione dello Sri Lanka della Fondazione Internazionale “IFES” che ha come obiettivo il monitoraggio e la promozione di sistemi democratici accessibili a tutti, e con “We for Rights”, un’organizzazione non governativa cingalese che si occupa di disabilità.

“We for Rights” è composta prevalentemente da persone con disabilità, che ci hanno chiesto di supportare un programma di assistenza e recupero sociale da attuare sul posto. Il piano prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, a beneficio di 24 persone con diverse disabilità, e il miglioramento di un Centro Educativo nella città di Kandy. Chi lo desidera, può contribuire con una donazione al C.C. intestato ad Attiva-Mente, codice IBAN: SM88E0854009800000060146608, specificando la causale: “Un aiuto per le persone con disabilità dello Sri Lanka”.

Oltre a ciò, abbiamo avviato una raccolta di occhiali da vista usati, destinati a bambini, studenti e adulti che non possono permettersi un paio di occhiali nuovi in Sri Lanka. Questa iniziativa ci è stata suggerita dalla stessa organizzazione, che allestirà un punto di distribuzione per la prova e la consegna degli occhiali. Chi volesse donare un paio di occhiali usati, può consegnarli presso la Casa del Castello di Serravalle o presso l’esercizio Angela Veste Piada, in Via 28 Luglio 79/c, a Borgo Maggiore.

Tutte le informazioni sul progetto e gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina dedicata del nostro sito web:

https://www.attiva-mente.info/progetti/solidarieta/il-sapore-dell-inclusione-che-avvicina-tutti