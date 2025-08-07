PROMEMORIA. REFERENDUM SULL’ASSOCIAZIONE UE. Date ed ore per gli appuntamenti per l’autentica delle firme

PROMEMORIA.
REFERENDUM SULL’ASSOCIAZIONE UE Appuntamenti per l’autentica delle firme
COMITATO ”I CAPIFAMIGLIA”.
Giovedì 7 agosto, dalle 17:00 alle 19:00,
Sarà possibile firmare, per coloro che sono stati chiamati dal Comitato, presso lo Studio del Notaio Paride Bugli, in Via Cinque Febbraio n. 17 a Domagnano (Central Square).
È necessario presentarsi con un documento d’identità valido.
PARTITO SOCIALISTA
Venerdì 8 agosto, sempre dalle 17:00 alle 19:00,
si potrà firmare presso lo Studio dell’Avv. Belloni a Borgo Maggiore, sopra la Ferramenta Righi.
Può andare chiunque.
Anche in questo caso è indispensabile portare un documento d’identità in corso di validità.
Partecipare è importante! Passate parola! Condividete il più possibile