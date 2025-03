Promuovere l’Inclusione Scolastica a San Marino: Un Impegno per il Futuro

La. Commissione CSD ONU ha partecipato con grande entusiasmo al convegno promosso dal Dipartimento Istruzione e Dall’Università di San Marino “Realtà e prospettive dell’inclusione nel sistema formativo della Repubblica di San Marino” tenutosi a Borgo Maggiore in data odierna.

Un’iniziativa ritenuta dalla Commissione di estrema importanza per aprire un dialogo su un tema di fondamentale priorità per la nostra comunità educativa a San Marino: l’inclusione scolastica. L’inclusione non è solo un concetto astratto; è un impegno tangibile verso una società che rispetta e valorizza la diversità di ciascun individuo.

San Marino ha una ricca storia di impegno verso l’educazione, ma dobbiamo continuare a evolverci e adattarci alle esigenze della nostra società in rapido cambiamento. L’inclusione scolastica è una parte essenziale di questa evoluzione.?

L’inclusione scolastica va oltre la semplice presenza fisica degli studenti nella classe. Si tratta di creare un ambiente accogliente, rispettoso e stimolante per ogni studente, indipendentemente dalle loro capacità, sfide o differenze individuali. L’obiettivo è fornire a ciascun giovane il supporto di cui ha bisogno per apprendere, crescere e svilupparsi nel contesto scolastico.

Riconosciamo che ci sono sfide da affrontare. L’inclusione richiede risorse, formazione e una mentalità aperta da parte di tutti gli attori coinvolti: insegnanti, genitori, studenti e amministratori. Dobbiamo superare i pregiudizi e promuovere un ambiente in cui ognuno si senta accettato e apprezzato per chi è.

Gli insegnanti sono fondamentali nell’implementare l’inclusione scolastica. Ogni insegnante ha il potere di fare la differenza nella vita di uno studente. La formazione continua e il sostegno sono essenziali per garantire che gli insegnanti possano affrontare le sfide con competenza e fiducia.

La scuola sammarinese è attenta all’inclusione scolastica e valorizza le risorse degli insegnanti ed educatori. E’ importante a tale riguardo favorire la formazione costante degli insegnanti, creare graduatorie specifiche per le cattedre degli insegnanti di sostegno e garantire assolutamente la continuità educativa qualora l’insegnante riesca ad entrare in relazione con il bambino con disabilità e valorizza le sue capacità trovando gli strumenti più adeguati. E’ importante, ma a volte è sottovalutata, una buona sinergia tra scuola, famiglia e servizi soprattutto nel progettare il PEI. La famiglia è il perno sul quale la scuola deve trovare spunti per favorire l’inclusione e creare un clima positivo per l’apprendimento del bambino. L’inclusione non è solo una responsabilità della scuola, ma di tutta la comunità. Ognuno di noi può contribuire a creare un ambiente più inclusivo. Possiamo farlo promuovendo la consapevolezza, sfidando gli stereotipi e lavorando insieme per eliminare le barriere che impediscono a ogni individuo di realizzare il proprio potenziale.

In conclusione, l’inclusione scolastica è fondamentale per la creazione di una società equa e solidale. Dobbiamo impegnarci collettivamente a garantire che ogni studente, indipendentemente dalle sue caratteristiche, abbia accesso a un’educazione di qualità. San Marino si presenta come uno Stato altamente inclusivo dove il ragazzo con disabilità può trovare una buona accoglienza anche nelle scuole superiori e professionali per poi inserirlo nella società e nel mondo del lavoro; sarebbe una bella opportunità promuovere la piena integrazione anche nei percorsi universitari. San Marino può diventare un faro di inclusione, dimostrando che l’unità nella diversità è la chiave per un futuro prospero e sostenibile.

San Marino, 1 dicembre 2023

Patrizia Gallo

Presidente Commissione CSD ONU