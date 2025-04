Pronto intervento acqua di Hera in zona Darsena a Ravenna: la riparazione sarà ultimata entro sera

Le squadre della multiutility lavorano da ieri sera a una complessa riparazione d’emergenza della rottura della condotta di via Antico Squero. Mancanza d’acqua o bassa pressione anche nelle vie Teodorico, Salona e Carnaro

A causa di una rottura della condotta idrica in via Antico Squero in zona Darsena, le squadre del pronto intervento acqua di Hera sono al lavoro da ieri sera per effettuare la riparazione, rivelatasi più complessa del previsto per la particolare posizione della condotta, situata sotto un vecchio binario a servizio dell’area portuale.

Le vie interessate dalla mancanza d’acqua o dalla bassa pressione sono: via Antico squero, via Teodorico, via Salona e via Carnaro.

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori per ripristinare il prima possibile la fornitura e informa che la riparazione si protrarrà presumibilmente fino a sera.

Per far fronte alle necessità di approvvigionamento, è stata posizionata un’autobotte nel parcheggio di via Teodorico, di fronte al civico 13, mentre l’Autorità Portuale è alimentata da un’autobotte collegata alla rete interna.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.