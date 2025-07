Prorogato al 1° settembre il bando “Agriturismo” del GAL Valli Marecchia e Conca

Risorse fino al 50% degli investimenti per potenziare l’offerta agrituristica: strutture, servizi e accoglienza

21 luglio 2025 – E’ stata prorogata al 1° settembre la scadenza per la presentazione delle domande per il bando SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole del GAL Valli Marecchia e Conca.

Il bando mette a disposizione 209.708,17?€ di contributi a fondo perduto per sostenere la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di strutture agrituristiche. Le risorse rappresentano un’occasione concreta per potenziare l’offerta agrituristica, favorendo investimenti in strutture, servizi e accoglienza che valorizzino l’entroterra e il turismo rurale. Pongono inoltre le imprese agricole nelle condizioni di diversificare le proprie attività, garantendo redditività e sviluppo sostenibile.

È possibile includere interventi di recupero e ristrutturazione dei fabbricati rurali, l’allestimento di camere e spazi dedicati alla ristorazione, la costruzione di nuove unità immobiliari e relative sistemazioni esterne, nonché l’installazione di attrezzature, macchinari e software. Sono considerate ammissibili anche le spese generali e tecniche, fino al 10?% del totale delle spese presentate.

Possono partecipare al bando gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e iscritti all’elenco degli operatori agrituristici regionale. Il sostegno prevede un contributo in forma di conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile per gli interventi nella Zona D (aree rurali con problemi di sviluppo) e al 40% per gli interventi nella zona B (aree ad agricoltura intensiva e specializzata).

Gli interessati potranno inviare la domanda entro le 13 del 1 settembre attraverso il Sistema Informativo Agricolo (SIAG) di Agrea. Per scaricare il bando integrale e la relativa modulistica, è possibile consultare la sezione “Bandi Leader 2023?2027” sul sito del GAL Valli Marecchia e Conca www.vallimarecchiaeconca.it.

