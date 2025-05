Prosegue il piano asfalti a Milano Marittima. A Tagliata a giugno cambia il senso di marcia di alcune strade 

Mercoledì 28 maggio inizieranno da Milano Marittima i lavori di asfaltatura compresi all’interno dell’Accordo Quadro Manutenzioni Strade.

Si parte intervenendo su via Michelangelo, tra viale Milano e via Verdi.

Si proseguirà poi con il rifacimento del piano viabile di viale Leopardi, nel tratto tra viale Milano e via del Giorgione.

Infine i lavori interesseranno via Verdi tra viale Ravenna e il canalino immissario saline, oltre all’intersezione con viale Ariosto.

I cantieri stradali saranno preceduti dalla predisposizione e posa della segnaletica sulla viabilità alternativa e sarà sempre garantito il transito ai residenti e ai mezzi di emergenza.

Nelle prossime settimane a Tagliata verrà inoltre invertito il senso di marcia di alcune strade, in funzione della nuova tratta del traffico pubblico locale e al fine di consentire il passaggio in sicurezza degli autobus e migliorare la viabilità urbana.

Le vie interessate saranno via Abruzzi, nel tratto compreso tra viale Sicilia a via Ariete e via del Sagittario, nel tratto compreso tra via Abruzzi e via dei Gemelli.

Anche in questo caso le modifiche saranno precedute dal posizionamento di cartellonistica informativa.

“Queste attività che abbiamo programmato servono a garantire una viabilità sicura ed efficiente per i cittadini e per tutti coloro che visiteranno la nostra città – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti. – La nuova viabilità di Tagliata è propedeutica rispetto all’importante intervento PNRR nel lungomare. Ad essa verrà associato anche un intervento cartellonistico che servirà per rafforzare le indicazioni stradali, soprattutto per i mezzi più pesanti. Per quanto riguarda la manutenzione strade, invece, stiamo agendo su tutto il territorio dall’inizio della primavera con le squadre delle ditte appaltatrici, con interventi anche di rilevante entità e attesi da tempo. Proseguiremo con i lavori anche nei mesi estivi, prediligendo le zone più residenziali, al fine di limitare l’impatto dei cantieri”.

Cervia, 26 maggio 2025