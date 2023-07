Proseguono i lavori sulla Statale 16 per le opere connesse ai sottopassi ciclopedonali

Prevista la riduzione ad una corsia di marcia sulla SS16 per un breve tratto in direzione sud, dalla rotatoria con via della Fiera

A breve l’apertura del sottopasso ciclopedonale Flamina Conca/Coriano/Montescudo

Per consentire l’avanzamento della fase di lavoro al sottopasso ciclopedonale della rotatoria Statale 16 / Vie della Fiera e Grotta Rossa, è prevista, per la prossima settimana, una limitazione della circolazione stradale sulla SS16.

La ‘fase 3’ del progetto infatti prevede la riduzione ad una corsia di marcia nel tratto – con direzione sud – che va dalla rotatoria Vie della Fiera e Grotta Rossa, fino all’intersezione con la via Circonvallazione Nuova.

Una limitazione alla circolazione che inizierà lunedì prossimo – 10 luglio – e durerà circa fino alla seconda settimana del mese di agosto (giorno 11). Il tratto di strada in direzione nord invece non subirà nessuna limitazione in quanto la viabilità rimane confermata a due corsie.

Sono conclusi invece i lavori nel sottopasso ciclopedonale che è stato realizzato all’intersezione con la rotatoria SS16/Coriano/Montescudo e che a breve sarà consegnato ai cittadini. Un intervento atteso che permetterà a ciclisti e pedoni di attraversare la statale in sicurezza, collegando direttamente la via Montescudo con la via Flaminia Conca ed eliminando l’attuale impianto semaforico e l’attraversamento a raso della statale 16.

L’apertura del sottopasso includerà anche il contestuale ripristino della circolazione stradale nel tratto che va dal sottopasso di via Rodriguez, fino alla rotatoria Coriano / Montescudo e che ritorna a due corsia in direzione Ravenna. Questa limitazione alla circolazione si era resa necessaria per consentire l’ultimazione dei lavori sul lato destro della carreggiata e nell’area adiacente al sottopasso ciclopedonale e, da qualche settimana, ha comportato la riduzione della percorrenza sulla ss16 a una corsia di marcia in direzione nord.

La fine di questa importante fase di cantiere prevede anche la restituzione ai cittadini del parcheggio di Via Santerno, finora utilizzato come area di cantiere. Il parcheggio infatti in questi giorni sarà riaperto e potrà tornare a disposizione dei residenti per le soste dei veicoli.