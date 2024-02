Protesta trattori: a Rimini corteo in strada e cartelli. Traffico rallentato

“Basta imporre vincoli per favorire le importazioni”, ma anche “Basta elemosina più valore all’agricoltura”: con cartelli come questi issati sui trattori, è arrivata anche a Rimini, questa mattina, la protesta degli agricoltori.

Tricolore al vento e cartelloni di protesta sono stati esposti su una sessantina di trattori che si sono radunati da via Coriano, via Marecchiese, Statale Adriatica e uscita A14 per poi fermarsi in un campo a lato mare lungo il torrente Ausa all’altezza di via Grassi.

Il traffico non è stato bloccato, solo rallentato nei momenti del raduno dei mezzi agricoli.

Poi la protesta si è parcheggiata nell’area verde.

Ansa