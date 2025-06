Proteste a Santarcangelo per il malfunzionamento del semaforo in via Brasci

Santarcangelo di Romagna, 12 giugno – Questa mattina si sono registrate proteste in città a causa del mancato funzionamento del semaforo all’incrocio tra via Brasci (SS9) e viale Mazzini. La situazione è stata segnalata da Walter Vicario, coordinatore di Forza Italia a Santarcangelo, che ha evidenziato come il semaforo sia rimasto fuori uso fin dalle prime ore del mattino.

Il semaforo rappresenta un punto di snodo importante, soprattutto durante le ore di punta tra le 8 e le 10, periodi in cui si è registrato un aumento del traffico. Secondo quanto riferito, alle 10:30 ancora non erano presenti agenti di Polizia locale sul luogo per regolare la circolazione, suscitando diverse proteste tra gli automobilisti.

Dalle prime informazioni sembra che il malfunzionamento sia stato causato da interventi sulla rete elettrica programmati per quella stessa mattina, con lavori previsti tra le 8 e le 12. Si ipotizza che il semaforo sia stato spento a causa di un distacco temporaneo dell’alimentazione elettrica. Vicario ha sottolineato come, nonostante fosse noto in anticipo il disagio causato dai lavori, non siano stati inviati agenti di Polizia locale per monitorare l’incrocio durante l’intera durata dell’intervento.

Al momento, non sono disponibili dettagli ufficiali su eventuali interventi futuri o sui tempi di ripristino del funzionamento del semaforo. La situazione ha sollevato diverse reazioni tra gli automobilisti, preoccupati per la mancanza di misure di gestione del traffico in un punto così trafficato della città.