Provincia di Forlì-Cesena. Aggiornamento cantiere SP20 Riva della Pappona

Nell’ambito del cantiere in corso per il ripristino dei dissesti sulla SP20 in località Rupe Pappona, è programmato un intervento urgente per il rafforzamento del sistema di protezione dalla caduta massi dalla rupe. Le lavorazioni di disgaggiamento richiedono la temporanea sospensione della circolazione nel tratto della SP20 tra il km 2+950 ed il km 3+250 al fine di operare secondo le inderogabili esigenze di sicurezza in particolare per la circolazione stradale. La programmazione delle attività prevede la sospensione della circolazione dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 di martedì 5 novembre e mercoledì 6 novembre.

La segnaletica di preavviso sarà opportunamente collocata. Si ricorda che l’abitato di Modigliana, durante la sospensione della circolazione, sarà raggiungibile esclusivamente per le autovetture e in generale per veicoli con massa inferiore a 3,5 tonn attraverso gli itinerari alternativi rispettivamente dalla vallata del Lamone – SP66 Casale e dalla vallata del Montone – SP21 Trebbio.