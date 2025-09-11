Provincia Forlì-Cesena. Al via i cantieri di ricostruzione sulle strade provinciali: 65 milioni di euro di investimenti entro ottobre

Forlì-Cesena, 11 settembre 2025 – Partiranno tra la fine di settembre ed il mese di ottobre i cantieri di messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali colpite dall’alluvione. Si tratta di un investimento complessivo di 65 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi PNRR tramite ordinanze commissariali, a cui si aggiungono risorse ordinarie del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

Nella seconda metà di giugno sono stati affidati i lavori su 20 strade provinciali, mentre in questi giorni si stanno completando le procedure di aggiudicazione per ulteriori 3 strade (SP 79, SP 83 e SP 102).

Per condividere i progetti definitivi e l’avvio dei cantieri, la Provincia di Forlì-Cesena, ha incontrato nei giorni scorsi i Comuni cesenati coinvolti.

Le strade interessate nel territorio cesenate sono:

SP9 Cesena-Sogliano tra Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, SP 13 Uso tra Borghi e Sogliano, SP 40 Badia-Santa Paola tra Longiano e Roncofreddo, SP68 Voltre tra Sarsina e Mercato Saraceno, SP 74 Cesena-Sorrivoli, SP 75 Monteleone nel comune di Roncofreddo, SP 85 Fondovalle Rubicone, SP 88 Alto Uso nel comune di Sogliano al Rubicone e SP 134 Via Piana nel comune di Sarsina.

Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha dichiarato:

“Entro ottobre sulle strade provinciali partirà la seconda fase di lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito dell’alluvione. Un lavoro imponente e delicato che abbiamo condiviso con i Comuni forlivesi negli ultimi giorni di agosto e questa settimana con i Comuni cesenati. Il coordinamento con tutti gli enti è fondamentale per la buona gestione degli interventi. Le opere che andremo a realizzare non risolveranno tutti i problemi che abbiamo sulle strade intervallive interessate, ma miglioreranno la sicurezza del territorio.”

Sara Bartolini, consigliera delegata alla viabilità, ha aggiunto:

“Questi interventi ci consentono di restituire ai cittadini e alle imprese strade un po’ più sicure e percorribili. Non è la soluzione definitiva, ma un passo importante per ridare fiducia a chi ogni giorno vive e lavora in queste zone. Dietro questo obiettivo c’è un impegno condiviso tra istituzioni che ci permette di guardare con più ottimismo ai prossimi mesi.”