Provincia Forlì-Cesena. SP 4 del Bidente: Sistemazione della Frana di Pianetto

Si è svolta ieri mattina (17 febbraio) sulla SP 4 del Bidente, nel cantiere della “Frana di Pianetto”, una riunione operativa per verificare le cause che hanno determinato la temporanea chiusura della strada nell’ultimo fine settimana e per condividere le scelte tecniche ed operative con l’obiettivo di evitare ulteriori interruzioni del transito veicolare ed avviare con urgenza interventi che consentano, seppur in periodo stagionale non favorevole, la realizzazione delle opere strutturali necessarie ed indispensabili per il completo ripristino della sede stradale.

All’incontro hanno partecipato Ilaria Marianini Sindaca di Santa Sofia, Francesca Pondini Sindaca di Galeata, Roberto Cavallucci Sindaco di Meldola e Consigliere Provinciale con deleghe alle infrastrutture e viabilità del comprensorio forlivese, Barbara Luchetti Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie della provincia, Giuseppe Saccone Direttore dei lavori del cantiere e l’impresa Coromano S.r.l., appaltatrice dei lavori.

Durante il sopralluogo è stato possibile constatare lo stato del cantiere caratterizzato da ridotti spazi di lavoro, sia sul lato di monte che su quello di valle; è stata inoltre rilevata la presenza di abbondante acqua sul versante di monte che unitamente alle piogge del fine settimana scorso ha intriso il detrito generando le colate di fango che sono scivolate ripetutamente sulla sede stradale, determinando la successiva chiusura della strada per il tempo necessario ad asportarlo ed a ripristinare, dopo opportuna pulizia, il transito veicolare.

Al termine dell’incontro, nel quale sono state esaminate diverse soluzioni tecniche, si è deciso di intervenire sul lato di monte con l’esecuzione di interventi di regimazione idraulica finalizzati ad intercettare le acque dilavanti e di eseguire opere provvisionali sul lato di valle per consentire la ripartenza del cantiere e la realizzazione di quelle opere strutturali propedeutiche alla completa sistemazione del dissesto.

Tutti i presenti, in considerazione dell’importanza che riveste la S.P. 4 del Bidente per i cittadini e le imprese del territorio, hanno condiviso la necessità di accelerare al massimo i suddetti interventi, che partiranno la prossima settimana salvo imprevisti, al fine di consentire la ripresa dei lavori per proseguire, per quanto possibile, con continuità e senza soste, per giungere alla definitiva sistemazione del dissesto della “Frana di Pianetto” con ripristino completo della viabilità.

Forlì, 18/02/2025