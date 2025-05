PUBBLICO NUMEROSO E TANTE NOVITÀ NELLA PRIMA GIORNATA DEL MISANO GRAND PRIX TRUCK

Misano World Circuit, 17 maggio 2025 – In un clima di grande festa si è aperta oggi l’edizione 2025 del Misano Grand Prix Truck, l’evento che unisce l’adrenalina delle gare del Goodyear FIA European Truck Racing Championship al grande raduno della community dei camionisti.

Tantissimi i visitatori che hanno affollato il paddock, alla scoperta di tutte le novità presentate dalle più importanti case costruttrici e dalle aziende della filiera dell’autotrasporto. Quasi 300 i mezzi partecipanti al raduno dei camion decorati che, insieme ai camion storici, rappresentano la componente di colore della due giorni.

Presente, ospite presso lo stand di IVECO, il pilota del Team VR46 Franco Morbidelli, che ha incontrato i tifosi e firmato autografi.

PRESENTATA LA “MISANO SPECIAL EDITION” DELL’ACTROS L PROCABIN 1863 LS FIRMATA MERCEDES-BENZ TRUCKS

È stata presentata in pista, in anteprima nazionale, la Misano Special Edition, un’edizione speciale dell’Actros L ProCabin 1863 LS firmata Mercedes-Benz Trucks e realizzata in collaborazione con RinoCustom.

“Siamo molto legati a questa manifestazione che ci permette di entrare in contatto diretto con la nostra community Roadstars di autisti ed appassionati del settore – le parole di Domenico Andreoli, Head of Marketing, Press & Homologations di Daimler Truck Italia-. Quest’anno, con l’anteprima nazionale della special edition di Actros L ProCabin 1863 LS, vogliamo rendere omaggio al Circuito di Misano con il quale condividiamo diversi valori come la sostenibilità, l’innovazione legata alla tradizione e ad una storia di successi. Questa edizione speciale combina il nostro stile e design con un aspetto sportivo”.

“Siamo grati a Mercedes-Benz Trucks per questa iniziativa – ha detto Andrea Albani, managing director di Misano World Circuit -. La Misano Special Edition sintetizza la storia del truck racing, un campionato che, negli ultimi anni, si è evoluto all’insegna della sostenibilità”.

Sarà proprio la “Misano Special Edition” ad aprire, domani pomeriggio, la parata dei truck che concluderà la manifestazione.

JOCHEN HAHN SI AGGIUDICA LA PRIMA GARA DELLA STAGIONE

Jochen Hahn (IVECO) ha inaugurato la nuova stagione delGoodyear FIA European Truck Racing Championship con una pole position e la vittoria in Gara 1. Il sei volte campione continentale ha avuto la meglio sul campione in carica, a sua volta detentore di sei titoli, Norbert Kiss (MAN) e sulla connazionale tedesca Steffi Halm (IVECO).

Tutti i risultati sul sito: https://www.goodyearfiaetrc.com/.

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEL CAMPIONATO UN CAMION ELETTRICO A BATTERIA IN PRIMA LINEA

In qualità di partner ufficiale del Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) 2025, IVECO continua a sostenere attivamente per il quinto anno consecutivo gli obiettivi di decarbonizzazione della European Truck Racing Association (ETRA), che mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di CO? entro il 2038. Questo impegno si concretizza con l’introduzione della motrice IVECO S-eWay, il primo pace truck completamente elettrico che opererà nelle principali gare al fianco del pace truck IVECO S-Way LNG, già in uso nelle ultime due stagioni.

SOLD OUT LA PRIMA GIORNATA DI TEST DRIVE

Grande successo lo hanno riscosso, come negli scorsi anni, i test drive organizzati dai media partner Trasportare Oggi e Vado e Torno. In poche ore tutti gli slot orari disponibili sono stati occupati. Sono sette le case costruttrici – IVECO, DAF, Renault Trucks, Ford Trucks, MAN, Mercedes-Benz Trucks e, per la prima volta, Volvo Trucks –che hanno messo a disposizione i loro ultimi modelli, compresi veicoli diesel, a gas naturale ed elettrici, per testarne le caratteristiche tecniche e prestazionali in pista e nelle strade limitrofe al circuito.

I test drive continueranno anche nella giornata di oggi, domenica 18 .

