QUARANTA ALBERI PIANTATI. AL VIA IL PIANO GREEN DEL MISANO WORLD CIRCUIT

Misano Adriatico, 7 marzo 2024 – Quaranta alberi piantati per compensare le emissioni di CO2. È quanto accaduto oggi al Parco della Greppa, nei pressi del Misano World Circuit, dove è andato in scena il primo atto del piano triennale del circuito, in virtù del quale l’autodromo procederà con la messa a dimora di circa 40 alberi all’anno – dal 2024 al 2026 – per compensare la propria attività. Un impegno sposato in pieno dalla Federazione Motociclistica Italiana attraverso la Commissione Ambiente FMI e in continuità con il progetto CIV Green del 2022.

All’attività di piantumazione hanno presenziato il sindaco Fabrizio Piccioni, accompagnato dalla vicesindaca Maria Elena Malpassi e dall’assessore all’ambiente Nicola Schivardi, il Comandante del Nucleo carabinieri forestale di Morciano di Romagna”, Maresciallo Michele Todeschini, e il Maresciallo Capo Roberto Del Barba del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano, che ha fornito le piante.

Per il circuito di Misano era presente il responsabile tecnico Luigi Guado. Per la FMI sono intervenuti il Coordinatore della Commissione Ambiente, Giancarlo Strani, insieme a Monica Fabbri, Referente Regionale Educazione Stradale Emilia-Romagna.

Un evento caratterizzato anche da momenti di formazione per i giovani, con il coinvolgimento attivo nella piantumazione di circa 70 bambini delle classi quinte delle scuole primarie Cella, Colombo e Misano Monte. Gli studenti hanno potuto approfondire i temi della compensazione delle emissioni di anidride carbonica e della sostenibilità ambientale legata allo Sport, ricevendo anche dei gadget.

