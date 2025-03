Raduno a Chiusi della Verna per ex campeggiatori e ospiti della Colonia San Marino. Per info e prenotazioni leggi l’articolo

Sabato 7 settembre 2024, la Congregazione di Serravalle e la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo organizzano un raduno speciale per tutti coloro che, nel corso degli anni, sono stati ospiti o hanno frequentato la Colonia San Marino a La Verna o i campeggi di Badia Prataglia. L’evento offre un’occasione unica per ritrovarsi e trascorrere una giornata in allegria presso la rinnovata struttura della colonia, immersa nello splendido scenario dell’Appennino Toscano.

Programma della giornata:

– Ore 8.30: Partenza da Serravalle verso Chiusi della Verna.

– Ore 10.00-11.00: Arrivo alla Colonia con aperitivo di benvenuto.

– Ore 12.30: Pranzo preparato da Gianni (ex Brasserie di Domagnano) e Luca (Insolito Posto).

Chi desidera partecipare può prenotarsi presso il Circolo Parrocchiale Sant’Andrea, il Bar Insolito Posto di Serravalle, oppure contattare i numeri 337 100 9464 (Alvaro), 335 734 3113 (Gino), o 339 197 8255 (Bar Insolito Posto, Luca).

Il costo del pranzo è di 30 euro a persona per gli adulti e 20 euro per i ragazzi fino a 15 anni. Se necessario, è disponibile un servizio di trasporto con pulmino, per il quale sarà richiesto un rimborso del relativo costo.